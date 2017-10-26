  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

7 مؤشرات خطيرة لنقص البوتاسيوم بالجسم

الخميس 26 أكتوبر 2017 07:07 ص بتوقيت القدس المحتلة

7 مؤشرات خطيرة لنقص البوتاسيوم بالجسم

قناة الأقصى - منوعات

يرتبط عنصر #البوتاسيوم لدى كثير منا بالموز فقط لاحتواء هذه الفاكهة على كمية وفيرة منه، لكن ربما لا يعرف كثيرون فوائد هذا المعدن الحيوي وأضرار نقصه في الجسم.

ويعد البوتاسيوم أحد المعادن الحيوية التي تدخل في تركيب السوائل الحية في الجسم وأهمها الدم، وهو ينظم ضربات #القلب، عمل الأعصاب، فضلاً عن تقوية العضلات.

ويمثل نقص البوتاسيوم في الجسم خطراً كبيراً على قدرة العضلات على العمل بكفاءة، خاصة عضلة القلب، هذا بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى تتعلق بالأعصاب والجهاز الهضمي وغيرها.

وإليكم فيما يلي 7 مؤشرات على نقص البوتاسيوم في الجسم يجب عدم تجاهلها حرصاً على صحتكم، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة:

1 - متلازمة التعب

تساهم العديد من العوامل في الشعور بالتعب والوهن و #الإرهاق كعدم الحصول على عدد ساعات النوم المطلوبة والتي تتراوح بين 7-8 ساعات يوميا، وضغط العمل وغيرها من العوامل الأخرى.

لكن في حالة انعدام الأسباب الواضحة والمعتادة للشعور بالتعب، قد يكون السبب هو نقص البوتاسيوم حيث تحتاج كل خلية من جسمك لمقدار معين منه حتى يتسنى لها تأدية وظيفتها بكفاءة.

2- ارتفاع ضغط الدم

يساعد البوتاسيوم في استرخاء #الأوعية_الدموية، لذا فإن عدم الحصول على المقدار المطلوب منه يومياً يمكن أن يسبب ضيق الشرايين، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع ضغط الدم وهو أحد مسببات أمراض القلب والسكتة الدماغية.

3 - ضعف العضلات وتشنجها

يلعب البوتاسيوم دورا هاما في تقوية #العضلات والمحافظة عليها، لذا فإن نقص البوتاسيوم بالجسم يؤدي إلى ضعفها وتشنجها، وينصح خبراء التغذية بتناول الموز الغني بالبوتاسيوم قبل وأثناء وبعد ممارسة التمارين الرياضية.

4 - عدم انتظام ضربات القلب

يعد البوتاسيوم معدناً بالغ الأهمية للعضلات خاصة عضلة القلب، حيث يمنحها البوتاسيوم الكهرباء اللازمة لضبط معدل ضربات القلب، لذا فإن نقصه عن المعدل المطلوب يسبب عدم انتظام ضربات القلب أو الخفقان الأمر الذي قد يترتب عليه قصور في القلب.

5 - الغثيان

من منطلق تأثير البوتاسيوم على إيقاع القلب، فإن نقصه بالجسم يؤثر على تدفق الدم مسببا #الدوار الشديد والشعور بالغثيان.

6 - الإمساك

تحتاج عملية الهضم السليمة لانقباض قوي بالعضلات، ونقص البوتاسيوم يسبب ضعف العضلات وبالتالي بطء في عملية الهضم مسببة #الإمساك.

7 - تنميل الأطراف

يساعد البوتاسيوم في المحافظة على صحة #الأعصاب، لذا فإن انخفاض مستوياته بالجسم يجعلك تشعر بوخز أو تنميل بالأطراف.

وينصح خبراء التغذية بالحد من تناول الوجبات السريعة والأطعمة المعلبة لما تحتويه من كميات كبيرة من الصوديوم تتطلب تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم لتحقيق التوازن بالجسم حرصاً على صحتكم.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

31 أسيرة في سجن هشارون يواجهن انتهاكات مستمرة خطيرة

هيئات مقدسية: المسجد الأقصى يعيش مرحلة خطيرة
2cccc28e9b26dd42ac0ee37f4e001062

إصابة خطيرة باعتداء للمستوطنين قرب نابلس
ghgh

تعليم غزة: التقاعد القسري للمعلمين ينذر بآثار خطيرة
19437368_1616707751739453_6434218969906979252_n

إصابة خطيرة لفتى بقمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الأخبار الرئيسية

منذ 10 ساعات

31 أسيرة في سجن هشارون يواجهن انتهاكات مستمرة خطيرة
منذ 13 ساعة

الشيخ خضر عدنان يحذر من تدهور الوضع الصحي للأسير ذياب
منذ 14 ساعة

لجنة الأهالي بالضفة تحذّر من استمرار الاعتقالات السياسية
منذ 17 ساعة

هنية يبحث مع ملك الأردن التطورات السياسية
منذ 19 ساعة

أجهزة السلطة تعتقل 6 أسرى محررين
منذ 21 ساعة

الاحتلال يهدم قرية العراقيب بالنقب للمرة الـ120

مقالات

حرية الإعلام المستباحة

حرية الإعلام المستباحة

د.أيمن ناهية
حاجة الشعب الفلسطيني المزمنة إلى السلاح

حاجة الشعب الفلسطيني المزمنة إلى السلاح

د. عصام عدوان
الحرب والسلم أم التصعيد والتهدئة؟

الحرب والسلم أم التصعيد والتهدئة؟

د. عصام شاور
إسرائيل فاعل وأرض الضفة الغربية مفعول به

إسرائيل فاعل وأرض الضفة الغربية مفعول به

د. فايز ابو شمالة