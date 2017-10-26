7 مؤشرات خطيرة لنقص البوتاسيوم بالجسم

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يرتبط عنصر #البوتاسيوم لدى كثير منا بالموز فقط لاحتواء هذه الفاكهة على كمية وفيرة منه، لكن ربما لا يعرف كثيرون فوائد هذا المعدن الحيوي وأضرار نقصه في الجسم.

ويعد البوتاسيوم أحد المعادن الحيوية التي تدخل في تركيب السوائل الحية في الجسم وأهمها الدم، وهو ينظم ضربات #القلب، عمل الأعصاب، فضلاً عن تقوية العضلات.

ويمثل نقص البوتاسيوم في الجسم خطراً كبيراً على قدرة العضلات على العمل بكفاءة، خاصة عضلة القلب، هذا بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى تتعلق بالأعصاب والجهاز الهضمي وغيرها.

وإليكم فيما يلي 7 مؤشرات على نقص البوتاسيوم في الجسم يجب عدم تجاهلها حرصاً على صحتكم، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة:

1 - متلازمة التعب

تساهم العديد من العوامل في الشعور بالتعب والوهن و #الإرهاق كعدم الحصول على عدد ساعات النوم المطلوبة والتي تتراوح بين 7-8 ساعات يوميا، وضغط العمل وغيرها من العوامل الأخرى.

لكن في حالة انعدام الأسباب الواضحة والمعتادة للشعور بالتعب، قد يكون السبب هو نقص البوتاسيوم حيث تحتاج كل خلية من جسمك لمقدار معين منه حتى يتسنى لها تأدية وظيفتها بكفاءة.

2- ارتفاع ضغط الدم

يساعد البوتاسيوم في استرخاء #الأوعية_الدموية، لذا فإن عدم الحصول على المقدار المطلوب منه يومياً يمكن أن يسبب ضيق الشرايين، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع ضغط الدم وهو أحد مسببات أمراض القلب والسكتة الدماغية.

3 - ضعف العضلات وتشنجها

يلعب البوتاسيوم دورا هاما في تقوية #العضلات والمحافظة عليها، لذا فإن نقص البوتاسيوم بالجسم يؤدي إلى ضعفها وتشنجها، وينصح خبراء التغذية بتناول الموز الغني بالبوتاسيوم قبل وأثناء وبعد ممارسة التمارين الرياضية.

4 - عدم انتظام ضربات القلب

يعد البوتاسيوم معدناً بالغ الأهمية للعضلات خاصة عضلة القلب، حيث يمنحها البوتاسيوم الكهرباء اللازمة لضبط معدل ضربات القلب، لذا فإن نقصه عن المعدل المطلوب يسبب عدم انتظام ضربات القلب أو الخفقان الأمر الذي قد يترتب عليه قصور في القلب.

5 - الغثيان

من منطلق تأثير البوتاسيوم على إيقاع القلب، فإن نقصه بالجسم يؤثر على تدفق الدم مسببا #الدوار الشديد والشعور بالغثيان.

6 - الإمساك

تحتاج عملية الهضم السليمة لانقباض قوي بالعضلات، ونقص البوتاسيوم يسبب ضعف العضلات وبالتالي بطء في عملية الهضم مسببة #الإمساك.

7 - تنميل الأطراف

يساعد البوتاسيوم في المحافظة على صحة #الأعصاب، لذا فإن انخفاض مستوياته بالجسم يجعلك تشعر بوخز أو تنميل بالأطراف.

وينصح خبراء التغذية بالحد من تناول الوجبات السريعة والأطعمة المعلبة لما تحتويه من كميات كبيرة من الصوديوم تتطلب تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم لتحقيق التوازن بالجسم حرصاً على صحتكم.