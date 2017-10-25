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31 أسيرة في سجن هشارون يواجهن انتهاكات مستمرة خطيرة

الأربعاء 25 أكتوبر 2017 08:47 م بتوقيت القدس المحتلة

31 أسيرة في سجن هشارون يواجهن انتهاكات مستمرة خطيرة

قناة الأقصى

أكد مكتب إعلام الأسرى أن 31 أسيرة في سجن هشارون، يقاسينّ انتهاكاتٍ وممارساتٍ جسدية ومعنوية سيئة، بسبب إدارة السجن التي تخالف بتعاملها كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وأشار إعلام الأسرى إلى أن تقرير حقوقي، صدر بحق أسيرات سجن هشارون، تحدثت فيه ممثلة الأسيرات في سجن هشارون، ياسمين شعبان، حول أن إدارة السجون تتعمد في الفترة الأخيرة اتخاذ إجراءات أكثر شدةً وتطرفاً اتجاه الأسيرات.

الأسيرة ياسمين شعبان أشارت إلى أن إدارة السجن تتعمد انتهاك حياة الأسيرات، فتعمد إلى إنقاص المواد الأساسية والكانتينا التي يحتجنها، مما يشكل ضغطاً كبيراً عليهن، ويزيد من أوضاعهن المعيشية سوءاً، ويحرمهن من زيارات ذويهن ويمزق تصاريح الزيارة الخاصة بهم، كما ويرفض إدخال الكتب التعليمية والثقافية لهن، إضافةً إلى ممارسة سياسة الاستهتار الطبي المتعمد بحقهن.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن الأسيرات يشتكين كذلك من رحلة العذاب التي يمارسها الاحتلال بحقهن، وذلك جراء عمليات النقل المتكررة لهن إلى المحاكم والمستشفيات عبر حافلات الموت، البوسطة.

يذكر أن البوسطة، هي عبارة عن حافلة كبيرة مقسمة لأقفاص صغيرة، وكل قفص مفصول عن القفص المجاور بواسطة شبك حديدي، حيث تمضي الأسيرات ساعات طويلة جالسات على مقاعد حديدية بالغة البرودة، مقيدات الأيدي والأرجل، كما ولا يُسمح لهن بالشرب أو حتى قضاء الحاجة.

علاوةً على ذلك، أحياناً يتم نقلهن مع سجينات صهيونيات جنائيات يتعمدن الصراخ المستمر وشتم الأسيرات بألفاظ بذيئة طوال الطريق، بالإضافة إلى ما يتعرضن له من ضرب وتنكيل على يد عناصر النحشون القمعية أثناء نقلهن، وقيامهم بوضع كاميرات مراقبة داخل أقسام (المعبار) قبل نقلهن إلى المحاكم العسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأسيرات الحالي ممن يتواجدن في سجن هشارون لوحده، قد بلغ، 31أسيرة، بينهن 10 أسيرات قاصرات.

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