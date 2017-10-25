الشيخ خضر عدنان يحذر من تدهور الوضع الصحي للأسير ذياب

قناة الأقصى

حذَّر الشيخ خضر عدنان مفجر معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري من تدهور الوضع الصحي للأسير المضرب عن الطعام لليوم الثامن على التوالي بلال ذياب، بعد امتناعه عن شرب الماء أيضا لليوم الثالث على التوالي، لاسيما أنه يعاني من إجراءات عقابية من قبل إدارة مصلحة السجون للضغط عليه لإنهاء اضرابه.

وقال الشيخ عدنان: إن إدارة مصلحة السجون شرعت منذ اللحظة الأولى لإعلان بلال الاضراب عن الطعام بسلسلة من الإجراءات القمعية والعقابية بحقه، إذ عزلته ونقلته بين عدة سجون، قبل أن تحتجزه مؤخرا في أقسام السجناء الجنائيين في سجن عسقلان، والذين لا يكفون عن إيذاء الأسر ذياب.

وشدد عدنان على أن كل الإجراءات لن تؤثر على الأسير ذياب من الناحية المعنوية كون له تجربة سابقة في الاضراب حين أعلن اضرابه لجانب الأسير ثائر حلاحلة واستمرا في اضرابهما لليوم 77 على التوالي، ولم يعلقا اضرابهما الا بعد رضوخ المحتل لمطلبهما المشروع في الحرية.

وكرر عدنان تحذيره من تدهور حاد قد يصيب الأسير بلال ذياب إذا لم تستجب سلطات الاحتلال لمطلبه في الحرية، لاسيما مع استمراره في الاضراب عن الماء، علماً أن الأسير قد تعرض لحالة اغماء أمس بسبب ممارسات السجانين والسجناء الجنائيين في سجن عسقلان وكذلك مع استمراره في الامتناع عن شرب الماء.

وطالب عدنان جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد لتقديم الدعم للأسرى المضربين عن الطعام من أجل الحرية وهما الأسيرين بلال ذياب وحسن شوكة.

والأسير بلال نبيل دياب (32 عامًا) من بلدة كفر راعي في جنين بالضفة المحتلة الذي يواصل إضراب المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي احتجاجًا على تثبيت اعتقاله الإداري.

وهو معتقل منذ 14 من يوليو الماضي، بعد اقتحام منزله، وثبتت محاكم الاحتلال اعتقاله الإداري بالسجن ستة أشهر؛ والأسير دياب من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال؛ وأمضى عدة أعوام في اعتقالات سابقة، وتحرر من اعتقاله الأخير في 15 من ديسمبر عام 2012، وخاض إضرابًا مفتوحاً عن الطعام لمدة 77 يومًا عام 2012.

في سياق متصل أفادت إذاعة الأسرى بغزة اليوم، أن أسيرين من الضفة المحتلة يواصلان معركة الحرية والكرامة بإضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقالهم السيئة، إضافة للأسير بلال ذياب.

وأوضحت الإذاعة أن الأسيرين هما:

الأسير المريض موسى سعيد موسى صوفان (43 عامًا) من مدينة طولكرم الذي شرع أمس في إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجًا على سياسة الإهمال الطبي المتعمدة بحقه، ولقاء شقيقه الأسير محمد.

وهو معتقل منذ 26 من مايو عام 2003، بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء إلى حركة حماس، ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد بالإضافة إلى خمسة أعوام، قضى منه 14 عامًا ولا زال قابعاً في سجون الاحتلال ويعاني من أورام سرطانية في الرئة تم اكتشافها بعد خوضه معركة الكرامة لمدة 41 يومًا في نيسان الماضي.

والأسير حسن حسنين حسن شوكة (29 عاماً) من مدينة بيت لحم الذي يواصل معركته لليوم 14 على التوالي احتجاجاً على تثبيت محكمة عوفر الصهيونية اعتقاله الإداري لمدة ستة أشهر.

وهو معتقل منذ 29 من سبتمبر الماضي بعد قرابة الشهر من تحرره الأخير، ويقبع في زنازين سجن عوفر، والأسير حسن متزوج؛ وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال بتهمة انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.