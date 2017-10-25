لجنة الأهالي بالضفة تحذّر من استمرار الاعتقالات السياسية

قناة الأقصى

حذرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة، من خطر يهدد المصالحة الفلسطينية مع استمرار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في سياسة الاعتقال التعسفي على خلفية سياسية.

وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "إن ما تقوم به أجهزة أمن السلطة من اعتقالات بحق أسرى محررين وجامعيين وشرائح مختلفة من الشعب الفلسطيني، نهج مرفوض لأنه يسير عكس تطلعات شعبنا بالوحدة وإنهاء الانقسام".

وأضافت أن "حملة الاعتقالات التي شنتها السلطة أمس بحق أسرى محررين ممن قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال، إضافة لاستمرار اعتقال العشرات؛ لا يمكن فهمها إلا في سياق تعطيل المصالحة، ووضع العراقيل أمام نجاحها".

ودعت لجنة الأهالي كافة الفصائل والشخصيات الوطنية ولجنة الحريات، لتحركٍ عاجلٍ وسريع لإنهاء هذا الملف، ووقف الاعتقالات فوراً، وإطلاق الحريات، كي يشعر أهلنا في الضفة بثمار المصالحة وآثارها على الأرض.

وكانت حركتا فتح وحماس قد وقعتا اتفاقا للمصالحة في القاهرة مؤخراً، يتضمن تهيئة الأجواء الحقيقية للمصالحة بما فيه تفعيل ملف الحريات ووقف الاعتقالات السياسية.

وبالتزامن أفرجت وزارة الداخلية بغزة عن موقوفين ضمن تفاهمات المصالحة المجتمعية، بعد تسوية قضاياهم.