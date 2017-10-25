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الاحتلال يمنع قطف ثمار الزيتون شرق قلقيلية

الأربعاء 25 أكتوبر 2017 03:03 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يمنع قطف ثمار الزيتون شرق قلقيلية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

منعت قوات الاحتلال الصهيوني، أهالي قرية جينصافوط شرق قلقيلية، من قطف ثمار الزيتون في أراضيهم الواقعة خلف الجدار.

وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال منعتهم من دخول أراضيهم منذ ساعات الصباح، الواقعة خلف الجدار، بحجة الرفض الأمني.

وواصل الأهالي الاعتصام أمام البوابة حتى تم السماح لهم بالدخول وقت الظهيرة، وهو ما يعني دخولهم عدة ساعات فقط.

وتسمح قوات الاحتلال خلال موسم قطف الزيتون لأصحاب الأراضي بالدخول إليها من بوابات محددة، وخلال ساعات دخول وخروج محددة، ولا يسمح لهم تجاوزها.

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