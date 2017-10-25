هنية يبحث مع ملك الأردن التطورات السياسية

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية اليوم الثلاثاء ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله بن الحسين.

واستعرض هنية خلال الاتصال التطورات السياسية الأخيرة وخاصة في ملف المصالحة، مؤكداً أن حركة حماس جادة وماضية في التطبيق الأمين للاتفاقات حيث أصبح الانقسام خلف ظهورنا خاصة أن هذه المرحلة تتطلب الوحدة الفلسطينية، مؤكداً على أهمية الدور الأردني في انجاح المصالحة.

وأشار هنية إلى العلاقات الفلسطينية الأردنية الوثيقة والروابط التاريخية بين الشعبين، مستذكراً معركة الكرامة وانتصارها العظيم والموقف الأصيل لجلالة الملك المغفور له الحسين بن طلال في تأمين الافراج عن الشيخ أحمد ياسين.

وقال: "لن ينسى شعبنا أيضاً صورة الملك عبد الله وهو يتبرع بدمائه من أجل فلسطين أثناء الحرب على غزة فضلاً عن المكرمة الملكية المستمرة عبر المستشفى الأردني في غزة".

وأكد هنية على رفض حماس لكل مؤامرات وطروحات الوطن البديل، قائلا: "إن فلسطين هي فلسطين والأردن هو الأردن ولن نسمح لأي نظريات حول الوطن البديل أن تمرر في الأردن فهو بلد عربي أصيل له سيادته وتاريخه وشعبه".

وأشار إلى حرص حماس على الأردن وأمنها، قائلا "أمن الاردن هو من أمننا والأمن القومي الأردني محفوظ ومحمي وحريصون أن يكون حاضرة ومستقبله قوياً ومؤمنا".

كما أعرب رئيس المكتب عن تقدير حماس واحترامها للولاية الأردنية على المقدسات في القدس ورفض حماس لأي مساس بالقدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية.

من جانبه أكد جلالة الملك عبد الله بن الحسين على مواصلة الأردن مواقفها بدعم كل الفلسطينيين خاصة أمام التحديات الراهنة.

وعبر جلالته عن تهنئته للشعب الفلسطيني على هذا الانجاز بتحقيق المصالحة.

وأكد جلالته ضرورة بذل كل الجهود لاستعادة الأولوية للقضية الفلسطينية ومواجهة التحديات الراهنة، وتم الاتفاق على أهمية واستمرار التنسيق في المرحلة القادمة.