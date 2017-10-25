  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاتفاق على استمرار التنسيق..

هنية يبحث مع ملك الأردن التطورات السياسية

الأربعاء 25 أكتوبر 2017 01:46 م بتوقيت القدس المحتلة

هنية يبحث مع ملك الأردن التطورات السياسية

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية اليوم الثلاثاء ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله بن الحسين.

واستعرض هنية خلال الاتصال التطورات السياسية الأخيرة وخاصة في ملف المصالحة، مؤكداً أن حركة حماس جادة وماضية في التطبيق الأمين للاتفاقات حيث أصبح الانقسام خلف ظهورنا خاصة أن هذه المرحلة تتطلب الوحدة الفلسطينية، مؤكداً على أهمية الدور الأردني في انجاح المصالحة.

وأشار هنية إلى العلاقات الفلسطينية الأردنية الوثيقة والروابط التاريخية بين الشعبين، مستذكراً معركة الكرامة وانتصارها العظيم والموقف الأصيل لجلالة الملك المغفور له الحسين بن طلال في تأمين الافراج عن الشيخ أحمد ياسين.

وقال: "لن ينسى شعبنا أيضاً صورة الملك عبد الله وهو يتبرع بدمائه من أجل فلسطين أثناء الحرب على غزة فضلاً عن المكرمة الملكية المستمرة عبر المستشفى الأردني في غزة".

وأكد هنية على رفض حماس لكل مؤامرات وطروحات الوطن البديل، قائلا: "إن فلسطين هي فلسطين والأردن هو الأردن ولن نسمح لأي نظريات حول الوطن البديل أن تمرر في الأردن فهو بلد عربي أصيل له سيادته وتاريخه وشعبه".

وأشار إلى حرص حماس على الأردن وأمنها، قائلا "أمن الاردن هو من أمننا والأمن القومي الأردني محفوظ ومحمي وحريصون أن يكون حاضرة ومستقبله قوياً ومؤمنا".

كما أعرب رئيس المكتب عن تقدير حماس واحترامها للولاية الأردنية على المقدسات في القدس ورفض حماس لأي مساس بالقدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية.

من جانبه أكد جلالة الملك عبد الله بن الحسين على مواصلة الأردن مواقفها بدعم كل الفلسطينيين خاصة أمام التحديات الراهنة.

وعبر جلالته عن تهنئته للشعب الفلسطيني على هذا الانجاز بتحقيق المصالحة.

وأكد جلالته ضرورة بذل كل الجهود لاستعادة الأولوية للقضية الفلسطينية ومواجهة التحديات الراهنة، وتم الاتفاق على أهمية واستمرار التنسيق في المرحلة القادمة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb (1)

هنية يهاتف الغانم مثمنا موقفه ضد الوفد الصهيوني
14acf18924df2efd6c780b82fef8d399

هنية يؤكد ضرورة المضي في التطبيق الأمين لاتفاق المصالحة
هنية يهاتف

هنية يبحث مع الرئيس التونسي تطورات اتفاق المصالحة
2a8ecc3717f8e10709d441fd2bdf84a3

هنية يهاتف البشير ويطلعه على تطورات المصالحة

هنية يبحث مع بري تطورات ملف المصالحة

الأخبار الرئيسية

منذ 5 ساعات

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة
منذ ساعتين

أجهزة السلطة تعتقل 6 أسرى محررين
منذ 4 ساعات

الاحتلال يهدم قرية العراقيب بالنقب للمرة الـ120
منذ ساعتين

القسام يزف قائداً ميدانياً توفي إثر حادث سير
منذ 19 ساعة

السنوار: اتخذنا خطوات للنهوض بالمشروع الوطني
منذ 8 ساعات

الأسير بلال ذياب يواصل إضرابه عن الطعام

مقالات

الحرب والسلم أم التصعيد والتهدئة؟

الحرب والسلم أم التصعيد والتهدئة؟

د. عصام شاور
إسرائيل فاعل وأرض الضفة الغربية مفعول به

إسرائيل فاعل وأرض الضفة الغربية مفعول به

د. فايز ابو شمالة
انتفاضة الغانم

انتفاضة الغانم

د.أيمن ناهية
مش مستعجلين

مش مستعجلين

وسام عفيفة