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وتواصل اعتقال آخرين..

أجهزة السلطة تعتقل 6 أسرى محررين

الأربعاء 25 أكتوبر 2017 12:03 م بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة تعتقل 6 أسرى محررين

تواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة انتهاكاتها بحق المواطنين، حيث اعتقلت 6 أسرى محررين، فيما تواصل اعتقال آخرين على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.

ففي مدينة نابلس اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر زاهر موسى من قرية زواتا في أثناء مرافقته زوجته وأطفاله في قطف ثمار الزيتون بأرضه، فيما اعتقل الجهاز ذاته في المدينة الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق عبد الله العكر.

 وفي طوباس اعتقل الوقائي الأسير المحرر إبراهيم عبد الرازق، بعد رفضه الذهاب للمقابلة صباح أمس، وهو معتقل سياسي سابق لعدة مرات.

بدوره أعاد جهاز الأمن الوقائي في سلفيت اعتقال الشيخ محمد علقم من منزله، عقب عودته من موسم قطف ثمار الزيتون، كما اعتقل وقائي قلقيلية الشيخ مجاهد نوفل من منزله.

وفي السياق يواصل الأمن الوقائي في قلقيلية اعتقال الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق الشيخ عبد الله ولويل منذ 20 يوماً على ذمة المحافظ، في ظل عدم توافر أي معلومات عنه طرف عائلته، فيما يواصل جهاز المخابرات في ذات المدينة اعتقال الشاب إبراهيم سلمى والشاب معاذ الفار منذ 42 يوماً على التوالي على ذمة المحافظ.

وفي طولكرم تواصل أجهزة السلطة اعتقال الشاب عبد الله شرار من بلدة علار منذ أربعة أشهر، فيما يواصل وقائي المدينة اعتقال الشاب محمد منيف عسراوي منذ 34 يوما، والشاب صقر مناع لليوم الـ 18على التوالي، دون توجيه أي تهمة له.

وفي الخليل فقد اعتقل وقائي السلطة مساء أمس الأسير المحرر قسام حلايقة من بلدة الشيوخ، وهو نجل الأسير في سجون الاحتلال موسى حلايقة.

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