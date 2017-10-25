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القسام يزف قائداً ميدانياً توفي إثر حادث سير

الأربعاء 25 أكتوبر 2017 12:00 م بتوقيت القدس المحتلة

القسام يزف قائداً ميدانياً توفي إثر حادث سير

قناة الأقصى - غزة

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أحد قادتها الميدانيين الأبطال من خانيونس جنوب قطاع غزة والذي توفي إثر حادث سير.
وقالت كتائب القسام في بيانها العسكري أن القائد الميداني / محمد مصطفى أبو جزر  (28 عاماً) من مسجد "عباد  الرحمن " في خانيونس جنوب قطاع غزة توفي اليوم الأربعاء جراء حادث سير.
وأضافت "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

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