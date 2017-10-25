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بينهم أسرى مُحررين..

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة

الأربعاء 25 أكتوبر 2017 09:22 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء، 14 مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر كحلية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمال الخليل اعتقلت ثلاثة أسرى محررين، وهم: وحيد حمدي زامل أبو مارية (50 عاما) الذي أمضى 20 عاما في سجون الاحتلال، ويوسف بدر محمود اخليّل (37 عاما) الذي أمضى 4 سنوات في سجون الاحتلال، وتم الاعتداء عليه بالضرب أمام زوجته وطفله، ومحمد إبراهيم عبد الحميد أبو مارية (22 عاما) الذي أمضى عامين في سجون الاحتلال، وتم والاعتداء عليه بالضرب وعلى والده وعائلته.

وفي جنين، اعتقل الاحتلال كلا من: محمود حاتم أبو علي، ومجاهد رجا أبو الهيجا، وأحمد عبد الهادي الصفوري، بعد اقتحام المدينة ونشر فرقة مشاة، ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا من بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية بعد ان داهمت البلدة.

كما نفذ الاحتلال مداهمات وتفتيش في مدينتي نابلس وبيت لحم.

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