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النزلة المعويَّة وخطرها على الأطفال

الأربعاء 25 أكتوبر 2017 04:33 ص بتوقيت القدس المحتلة

النزلة المعويَّة وخطرها على الأطفال

يتراوح الوقت ما بين التقاط ميكروب العدوى، وبداية الأعراض «ما يعرف بفترة الحضانة» ما بين ساعات عديدة إلى بضعة أسابيع حسب نوع العدوى. «سيدتي وطفلك» التقت باختصاصيَّة طب الأسرة، الدكتورة آلاء مطر؛ لتقدِّم لك شرحاً عن النزلة المعويَّة أسبابها وطرق علاجها والوقاية منها.

العدوى

الفيروسات هي سبب رئيس لأمراض الجهاز الهضمي، خاصة لدى الأطفال دون سن الثانية، وتتسبب العدوى الفيروسيَّة في نحو سبع من أصل عشر إصابات لدى الأطفال، وتشمل فيروس الروتا، والنوروفيروس، وفيروس الالتهاب الكبدي.

أهم الأعراض

ـ الإسهال، وقد يحتوي على دم أو مخاط، أو يكون مائياً أو دهنياً.

ـ الغثيان والقيء.

ـ آلام في البطن وتقلصات وانتفاخ.

ـ ارتفاع في درجة الحرارة، لأكثر من 38 درجة مئويَّة، لمدَّة 3 أيام

- تكسر كريات الدم الحمراء، وفقر الدم الذي يؤدي أيضاً إلى الفشل الكلوي.

ـ إحساس الطفل بالإجهاد والنعاس.

ـ فقدان مرونة الجلد. مع جفاف الشفتين والفم. والعيون الغائرة.

ـ خفض المنطقة الأماميَّة اللينة الموجودة برؤوس الأطفال حديثي الولادة، والمسماة بـ«اليافوخ».

ـ قلة الدموع أثناء البكاء.

ـ قلة عدد الحفاضات المبللة، بسبب انخفاض كميَّة البول الذي تفرزه الكلى.

ـ زيادة في سرعة ضربات القلب، برودة في الأصابع والأطراف.

طرق العلاج

ـ شرب كميات قليلة ومتكرِّرة من السوائل والعصائر.

ـ الامتناع عن الطعام الدهني والسكريات.

ـ استخدام المحلول الملحي المعالج للجفاف

ـ إطعام الطفل الأغذية الغنيَّة بالمواد النشويَّة والكربوهيدرات.

ـ يجب عدم إعطاء الأطفال ما دون سن 12 سنة أدوية لمنع القيء أو الإسهال

ـ إعطاؤه المسكنات العادية ولا ينصح باستخدام المضادات الحيويَّة.

ـ في الحالات الشديدة تعويض السوائل المفقودة عن طريق المحاليل في الوريد.

الوقاية

ـ غسل الأيدي باستمرار بالماء والصابون بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام.

ـ قبل السفر يجب التأكد من أخذ جميع التطعيمات، واستخدام المياه المعبأة في زجاجات.

- التخلص الصحي من الحفاضات أو تنظيفها جيِّداً.

ـ تنظيف المرحاض بالمطهر.

ـ عدم السماح للطفل المصاب بإعداد الطعام للآخرين.

ـ منعه من الذهاب إلى المدرسة أو الحضانة لمدَّة لا تقل عن 48 يوماً.

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