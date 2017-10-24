الخيار لعلاج الزهايمر

أعلن باحثون عن تطوير لقاح أساسه الخيار يوفر وقاية ضد مرض الزهايمر والحساسية من القطط والصدفية.

وقال الباحثون إنهم تمكنوا من إيجاد "علاج سحري" باستخدام فيروس يستهدف الخضروات عادة في بحثهم عن دواء ضد أمراض متعددة.

واعتبر العلماء أن نتائج اختبارهم للقاح الجديد اختراق يمكن ان يحمي مئات الآلاف من خطر أمراض مزمنة مختلفة.

ومن المتوقع ان يوفر اللقاح الذي أثبت مفعوله في فئران الاختبار، وقاية ضد العديد من الحساسيات الشائعة وحتى أنواع من الألم المزمن.

واستخدم علماء في جامعة داندي وجامعة اوكسفورد البريطانيتين الغطاء البروتيني لفيروس موزاييك الخيار الذي يمكن ان يسبب ظهور نتوءات في الخيار لتطوير اللقاح. ثم أضافوا مادة بروتينية من لقاح الكزاز المعروف بأنه يحفز جهاز المناعة.

وأكد الدكتور جون فورستر المختص بالأمراض الجلدية وعضو فريق الباحثين ان الاختبارات أسفرت عن نتائج إيجابية في نماذج من حالات الصدفية والحساسية من القطط.

ويمكن أن يكون اللقاح وقائياً، ضد مرض الزهايمر على الأخص، أو علاجياً يشفي من أمراض مثل الصدفية.

وفي حالة مرض الزهايمر فالمعروف أن بروتين ألفا اميلويد يتجمع في الدماغ ويتلف الخلايا العصبية مسبباً إعاقة ذهنية أو ضعف الوظيفة العقلية.

ولكن الدراسة الجديدة أظهرت أن اللقاح الوقائي يمكن أن يوفر طريقة للعلاج حتى قبل أن تظهر أعراض المرض سريرياً.