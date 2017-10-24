  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

الخيار لعلاج الزهايمر

الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 07:10 م بتوقيت القدس المحتلة

الخيار لعلاج الزهايمر

أعلن باحثون عن تطوير لقاح أساسه الخيار يوفر وقاية ضد مرض الزهايمر والحساسية من القطط والصدفية.

وقال الباحثون إنهم تمكنوا من إيجاد "علاج سحري" باستخدام فيروس يستهدف الخضروات عادة في بحثهم عن دواء ضد أمراض متعددة.

واعتبر العلماء أن نتائج اختبارهم للقاح الجديد اختراق يمكن ان يحمي مئات الآلاف من خطر أمراض مزمنة مختلفة.

ومن المتوقع ان يوفر اللقاح الذي أثبت مفعوله في فئران الاختبار، وقاية ضد العديد من الحساسيات الشائعة وحتى أنواع من الألم المزمن.

واستخدم علماء في جامعة داندي وجامعة اوكسفورد البريطانيتين الغطاء البروتيني لفيروس موزاييك الخيار الذي يمكن ان يسبب ظهور نتوءات في الخيار لتطوير اللقاح. ثم أضافوا مادة بروتينية من لقاح الكزاز المعروف بأنه يحفز جهاز المناعة.

وأكد الدكتور جون فورستر المختص بالأمراض الجلدية وعضو فريق الباحثين ان الاختبارات أسفرت عن نتائج إيجابية في نماذج من حالات الصدفية والحساسية من القطط.

ويمكن أن يكون اللقاح وقائياً، ضد مرض الزهايمر على الأخص، أو علاجياً يشفي من أمراض مثل الصدفية.

وفي حالة مرض الزهايمر فالمعروف أن بروتين ألفا اميلويد يتجمع في الدماغ ويتلف الخلايا العصبية مسبباً إعاقة ذهنية أو ضعف الوظيفة العقلية.

ولكن الدراسة الجديدة أظهرت أن اللقاح الوقائي يمكن أن يوفر طريقة للعلاج حتى قبل أن تظهر أعراض المرض سريرياً.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
4de61280x960

9 أعشاب لعلاج المعدة.. بعضها ذات شعبية كبيرة
خفقان-القلب-1

توصيات لعلاج خفقان القلب
التقاط

بكتيريا السالمونيلا لعلاج سرطان القولون

حماس: المقاومة هي الخيار الأقوى لتحرير فلسطين
tt

اكتشاف يفتح عهدا جديدا لمعالجة الزهايمر

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

السنوار: اتخذنا خطوات للنهوض بالمشروع الوطني
منذ 5 ساعات

الاحتلال يفتتح مدارس جديدة في مستوطنة شمال الضفة
منذ 4 ساعات

العمادي: قطر تدعم المصالحة ودعم فلسطين من ثوابتنا
منذ 4 ساعات

بحر: لا سبيل لإنهاء الاستيطان إلا بالمقاومة وخاصة المسلحة
منذ 8 ساعات

أبو زهري: نزع سلاح المقاومة أضغاث أحلام
منذ 6 ساعات

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى

مقالات

الحرب والسلم أم التصعيد والتهدئة؟

الحرب والسلم أم التصعيد والتهدئة؟

د. عصام شاور
إسرائيل فاعل وأرض الضفة الغربية مفعول به

إسرائيل فاعل وأرض الضفة الغربية مفعول به

د. فايز ابو شمالة
انتفاضة الغانم

انتفاضة الغانم

د.أيمن ناهية
مش مستعجلين

مش مستعجلين

وسام عفيفة