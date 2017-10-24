العمادي: قطر تدعم المصالحة ودعم فلسطين من ثوابتنا

أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار السفير القطري محمد العمادي الثلاثاء، أن بلاده تدعم المصالحة الفلسطينية وستستمر بدعم "اخوتنا الفلسطينيين".

وأكد العمادي خلال مؤتمر صحفي في مستشفى حمد للأطراف الصناعية أن قطر ستقف مع حكومة الوفاق لتمكينها من أداء مهامها بغزة، وإذا كان هناك دعم قطري سيذهب إلى الحكومة.

وتعهد العمادي بتأمين بناء مقر للحكومة والرئاسة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد طلب من الرئيس محمود عباس.

وشدد على أن قطر تعمل فعليا على أرض الواقع وتساند الحكومة، مشددا على أن الحكومة يجب عليها حل قضية الموظفين والكهرباء بشكل كامل.

ودعا الحكومة إلى أن تقوم في مهامها بشكل كامل وأن تكون حكومة فعلية تخدم المواطنين في مناحي الحياة كافة.

ونفى العمادي عن وجود خلاف بين قطر وحركة "حماس" بسبب رعاية مصر للمصالحة الفلسطينية، لافتا إلى أن قطر لديها مواقف ثابتة وجوهرية في دعم القضية الفلسطينية، قائلا "نحن لا نغير توجهاتنا بظروف معينة، والأمير تميم من القلائل الذين ركزوا على قضية فلسطين في وقت تعاني منه قطر من الحصار المفروض عليها".

ورفض العمادي دفع قطر رواتب لموظفي غزة لشهر أو شهرين، مؤكدا على ضرورة أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بمسؤولياتها، وأن تحل قضية الموظفين.

وأضاف "إن كان هناك دعم من قطر سيتم توجيهه للحكومة وسنقف معها حتى تمكينها من أداء مهامها في القطاع"، موضحا أن وجود حكومة الوفاق يساعد على حل كل مشاكل قطاع غزة.

وعن ملف إعادة الإعمار في قطاع غزة، أكد أن قطر والكويت التزمت بما تعهدت به في مؤتمر القاهرة.

ووصل العمادي قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/إيرز أمس، برفقة نائبه خالد الحردان وأربعة أشخاص، في زيارة اعتيادية لتفقد مشاريعها ومتابعة سير العمل في مكتبها بغزة.