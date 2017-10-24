الاحتلال يفتتح مدارس جديدة في مستوطنة شمال الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

كشفت وسائل إعلام عبرية، النقاب عن افتتاح وزارة التعليم الصهيونية لمدارس جديدة في إحدى المستوطنات بالضفة المحتلة.

وقالت القناة السابعة في التلفزيون العبري، اليوم الثلاثاء، إن وزير التعليم الصهيوني نفتالي بينيت زار مستوطنة "هار براخا" المقامة على أراضي قريتي "كفر قليل" و"بورين" جنوب مدينة نابلس، وافتتح مدرستين جديدتين لأبناء المستوطنين.

وذكرت القناة، أن بينيت دعا رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو إلى نقل الميزانية اللازمة لشق طرق التفافية جديدة في الضفة الغربية، لتأمين تنقلات المستوطنين، معتبرا أن ذلك "واجبا أساسيا من واجبات الدولة العبرية".