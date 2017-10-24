آسر الرقيب "روك" والعريف "ليفي".. عملية القسام التي أفجعت الكيان

قناة الأقصى - غزة

24 عاما مرت على العملية النوعية والبطولية التي نفذها مقاتلو كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ونتج عنها أسر وقتل الرقيب "يهود روك" والعريف "إيلان ليفي" والاستيلاء على أسلحتهم وجهاز لا سلكي ووثائق شخصية.

وبالعودة إلى تفاصيل العملية، فإنه في 24/10/1993، تسللت "الوحدة السرية المختارة رقم 7" التابعة لكتائب القسام، داخل تجمع مغتصبات غوش قطيف، الذي كان مقاما على أراضي محافظة خانيونس جنوب غزة، متخفين في سيارة أجرة من نوع سوبارو، وتحمل "لوحة صهيونية".

استغفلت الوحدة رقيباً وعريفاً صهيونيين كانا يسيران في أحد شوارع المغتصبة وركبا في السيارة، ولم يدركا أن صعودهما السيارة سيجعلهما أسيرين لدى كتائب القسام.

نزعت المجموعة سلاح الجنديين وسيطرت عليهما بسهولة، وتنقلت السيارة الخاطفة بين منحنيات المغتصبة -التي كانت تعد حصنا أمنياً منيعاً-، حتى خرجوا منها بسلام.

نقلت مجموعة القسام صيدها إلى منطقة غير مأهولة، وقتلت الجنديين وصورتهما واستولت على سلاحيهما وأوراقهما الثبوتية، وجهاز لاسلكي كان بحوزتهما، ثم تركوا الجنود والسيارة.

لم يكن جيش الاحتلال على علم بما حدث لجنوده، حتى صدر بيان لكتائب القسام فاجأ قيادة الجيش والرأي العام في دولة الاحتلال، بإعلانها عن تمكن جنودها من أسر وقتل الرقيب يهود روك والعقيد إيلان ليفي، ودعمت البيان بالصور.

وأعلنت الكتائب وقتها أن هذه العملية تأتي رداً على استشهاد "جميل وادي"، قائد المنطقة الجنوبية في القسام، ومؤسس الوحدة المختارة السرية رقم 7، والذي قضى نحبه في اشتباك مسلح قرب دير البلح.

وبعد استشهاد القائد محمد شهوان كشفت كتائب القسام أنه قاد الوحدة رقم 7 خلفاً لوادي، وقد نفذ عملية أسر وقتل الرقيب "يهود روك" والعريف "إيلان ليفي".

وبعد هذه العمليات الضاربة في عمق الكيان الصهيوني، عمل الكيان جاهدا على الحد من هذه العمليات الموجعة، فقام باختطاف عدد من المواطنين ظانا منه علاقتهم بالمجاهدين الذين أذاقوه ويلات العذاب.