  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

مناورات وعمليات إنزال لجيش الاحتلال في جنين

الإثنين 23 أكتوبر 2017 09:54 م بتوقيت القدس المحتلة

مناورات وعمليات إنزال لجيش الاحتلال في جنين

قناة الأقصى - الضفغة المحتلة

نصبت قوات الاحتلال مساء الإثنين، عدة حواجز عسكرية في محافظة جنين، ونفذت مناورات عسكرية وعمليات إنزال للجنود في سهل بلدتي يعبد وعرابة جنوب غرب المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري بين بلدة يعبد ونزلة زيد وقرية كفيرت، ونصبت عدة حواجز عسكرية ونشرت آلياتها العسكرية، ونفذت عملية إنزال للجنود من طائرة عامودية في منطقة الـ7 جسور بين بلدتي يعبد وعرابة

ونصبت قوات الاحتلال حاجزين عسكريين على مفترق قرية كفيرت، وشارع جنين- حيفا، غرب جنين، وشرع الجنود بوقف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الاحتلال يستولي على أراضي المواطنين قرب رام الله

540 أسيراً يعانون من مشاكل العيون في سجون الاحتلال

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً بالضفة المحتلة

أسيران مقدسيان يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال
شيرين العيساوي

الاحتلال يستدعي المحامية شيرين العيساوي ويعتقل ابن شقيقها

الأخبار الرئيسية

منذ 3 ساعات

أسرى حماس في غزة محرومون من الزيارة للشهر الرابع
منذ ساعة

الاحتلال يستولي على أراضي المواطنين قرب رام الله
منذ 4 ساعات

ليبرمان يتهم حزب الله بالمسؤولية عن القصف الأخير للجولان
منذ 8 ساعات

540 أسيراً يعانون من مشاكل العيون في سجون الاحتلال
منذ 8 ساعات

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي "معاً لأجل القدس" في إسطنبول
منذ 10 ساعات

الأسير المريض موسى صوفان يبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام والماء

مقالات

​انتفاضة الغانم

​انتفاضة الغانم

د. أيمن أبو ناهية
انتفاضة الغانم

انتفاضة الغانم

د.أيمن ناهية
مش مستعجلين

مش مستعجلين

وسام عفيفة
في موسم الزيتون الفلسطيني

في موسم الزيتون الفلسطيني

لمى خاطر