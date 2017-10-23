مناورات وعمليات إنزال لجيش الاحتلال في جنين

قناة الأقصى - الضفغة المحتلة

نصبت قوات الاحتلال مساء الإثنين، عدة حواجز عسكرية في محافظة جنين، ونفذت مناورات عسكرية وعمليات إنزال للجنود في سهل بلدتي يعبد وعرابة جنوب غرب المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري بين بلدة يعبد ونزلة زيد وقرية كفيرت، ونصبت عدة حواجز عسكرية ونشرت آلياتها العسكرية، ونفذت عملية إنزال للجنود من طائرة عامودية في منطقة الـ7 جسور بين بلدتي يعبد وعرابة

ونصبت قوات الاحتلال حاجزين عسكريين على مفترق قرية كفيرت، وشارع جنين- حيفا، غرب جنين، وشرع الجنود بوقف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.