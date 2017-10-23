بيع خطاب لأحد ضحايا تيتانيك بـ 166 ألف دولار

بيع خطاب كتبه أحد ضحايا غرق السفينة تيتانيك في مزاد مقابل 166 ألف دولار، وهو أعلى قيمة تدفع في خطاب كتبه أحد ركاب السفينة المنكوبة.

وكتب الخطاب راكب الدرجة الأولى ألكسندر أوسكا هولفرسن إلى والدته على ورقة نقش في أعلاها اسم تيتانيك، ويصف في الرسالة انطباعاته عن السفينة الضخمة ويشيد بالطعام والموسيقى.

وكتب هولفرسن في اليوم الذي سبق اصطدام السفينة بجبل جليد "إذا سارت الأمور على ما يرام سنصل نيويورك صباح الأربعاء".

وكان هولفرسن موظف المبيعات المولود في مينيسوتا مسافرا برفقة زوجته ماري أليس التي نجت من الحادث.

وعرضت العائلة الخطاب في دار مزادات (هنري أولدريج آند صن) في بلدة ديفيزس جنوب إنجلترا. كما بيعت مفاتيح حديدية كانت تستخدم لدى السفينة مقابل 76 ألف جنيه إسترليني.

وكانت تيتانيك أكبر سفينة تعمل بالمحيطات عندما اصطدمت بجبل جليد يوم 14 أبريل/نيسان 1912 في المحيط الأطلسي أثناء رحلتها من ساوث هامبتون إلى نيويورك. وقتل أكثر من 1500 شخص بالحادث.