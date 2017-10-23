  1. الرئيسية
  2. شؤون صهيونية
  3. عرض الخبر

الكيان زوّد بورما بالسلاح خلال التطهير العرقي ضد مسلمي الروهينغا

الإثنين 23 أكتوبر 2017 09:18 م بتوقيت القدس المحتلة

الكيان زوّد بورما بالسلاح خلال التطهير العرقي ضد مسلمي الروهينغا

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الاثنين، أن الكيان الصهيوني باع الأسلحة إلى جيش بورما، خلال فترة المجازر والتطهير العرقي التي يقوم بها جيش ميانمار، ضد مسلمي الروهينغا.

ووفقا للصحيفة فإن جيش بورما هو من كشف عن هذه الصفقات، وذلك من خلال منشورات على صفحة جيش بورما على “فيسبوك”، حيث اعترف الجيش رسميا بتزويد الكيان بلاده بالأسلحة خلال الحرب ضد الروهينغا.

وحسب هآرتس فإن الأسلحة التي عرضها جيش بورما على صفحته في الفيس بوك، من صناعة شركة “رفائيل” الصهيونية، وهي متنوعة تشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والقطع البحرية.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
159eb863cac330_QEJIGMPOFLHNK

علماء الأمة: التطبيع مع الكيان حرام شرعا وجريمة نكراء
thumb (1)

إصابة فتى خلال مواجهات وسط الخليل
مرزوق-الغانم-يطرد-الوفد-الإسرائيلي

#مرزوق_الغانم .. 45 ثانية فضحت الكيان وأحرجت المطبعين
159e83fdee8722_EQKOHPMGJFILN

دول أوروبية تطالب الكيان بتعويضات هدم منشآت بالضفة
السنوار وقادة الفصائل

السنوار خلال لقائه الفصائل: المصالحة قرار استراتيجي لا رجعة عنه

الأخبار الرئيسية

منذ 3 ساعات

أسرى حماس في غزة محرومون من الزيارة للشهر الرابع
منذ ساعة

الاحتلال يستولي على أراضي المواطنين قرب رام الله
منذ 4 ساعات

ليبرمان يتهم حزب الله بالمسؤولية عن القصف الأخير للجولان
منذ 8 ساعات

540 أسيراً يعانون من مشاكل العيون في سجون الاحتلال
منذ 8 ساعات

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي "معاً لأجل القدس" في إسطنبول
منذ 10 ساعات

الأسير المريض موسى صوفان يبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام والماء

مقالات

​انتفاضة الغانم

​انتفاضة الغانم

د. أيمن أبو ناهية
انتفاضة الغانم

انتفاضة الغانم

د.أيمن ناهية
مش مستعجلين

مش مستعجلين

وسام عفيفة
في موسم الزيتون الفلسطيني

في موسم الزيتون الفلسطيني

لمى خاطر