الاحتلال يستولي على أراضي المواطنين قرب رام الله

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني، الاثنين، قراراً بالاستيلاء على أراضي المواطنين من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله الواقعة قرب مستوطنة "حلميش".

وقال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان محمد التميمي إن المزارعين فوجئوا أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون بمنعهم من الدخول إلى أراضيهم تحت حجج وذرائع واهية.

وأضاف أن سلطات الاحتلال وزعت على المزارعين منشوراً ذكرت فيه أن "وضع يدها" على الأراضي جاء بسبب ما أسمتها "الضرورات الأمنية" بالمنطقة.

وتابع أن مصادرة الأراضي تأتي ضمن سياسة التوسع الاستيطاني في محيط مستوطنة "حلميش"، منذ مقتل ثلاثة مستوطنين قبل عدة أشهر.