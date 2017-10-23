أسرى حماس في غزة محرومون من الزيارة للشهر الرابع

قناة الأقصى - فلسطين

أكد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال الصهيوني يواصل للشهر الرابع على التوالي، حرمان عوائل الأسرى من حركة حماس في قطاع غزة، من رؤية أبنائهم في سجون الاحتلال، وذلك بقرار من وزير الأمن الداخلي أردان، في محاولة للضغط على حماس، لتقديم تنازلات في قضية الجنود الأسرى.

وبيّن مكتب إعلام الأسرى بأن محاكم الاحتلال لم ترّد حتى اليوم على الدعوى التي رفعها أسرى حركة حماس من غزة في سجون الاحتلال إلى المحكمة العليا؛ للمطالبة باستئناف برنامج زيارة عائلاتهم والمتوقف منذ بداية شهر يوليو الماضي.

وأوضح أن الاحتلال سمح خلال الشهور الأربعة الماضية، لعدد من عائلات أسرى قطاع غزة، بعبور حاجز بيت حانون؛ وذلك لزيارة أبنائهم الأسرى في سجن بئر السبع، ولم يشمل هذا العدد أياً من أهالي أسرى حماس، والبالغ عددهم قرابة 100أسير.

وأصدرت حكومة الاحتلال قراراً يقضى بحرمان أسرى حركة حماس من حق زيارة ذويهم؛ بهدف الضغط في مجريات أي صفقة تبادل قادمة والحصول على مكاسب مجانية أو معلومات حول الجنود المفقودين.

واعتبر المكتب استمرار الاحتلال في منع جزء من أهالي أسرى قطاع غزة من زيارة أبنائهم في السجون، مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية، وطالب الصليب الأحمر بتكثيف جهوده من أجل استعادة برنامج الزيارات لكافة أهالي القطاع.