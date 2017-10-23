مسؤول أممي: الاعتداءات بحق المسلمين بأراكان لا تزال مستمرة

أكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، استمرار الاعتداءات بحق المسلمين في إقليم أراكان غربي ميانمار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها لوكوك، الإثنين، خلال افتتاح "المؤتمر الدولي للمانحين لدعم لاجئي الروهنغيا" في مدينة جنيف السويسرية، ليوم واحد.

وأشار لوكوك، إلى ضرورة وقف أعمال العنف في الإقليم، كخطوة أولية من أجل البدء في الحديث عن عودة النازحين إلى منازلهم.

ومنذ 25 أغسطس/آب المنصرم، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة بأراكان، ما أسفر عن مقتل وتشريد عشرات آلاف من الأبرياء، حسب ناشطين أراكانيين.

من جانبه، أوضح ويليام لاسي سوينغ، المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، أنه توجه بنفسه، الأسبوع الماضي، إلى مدينة كوكس بازار البنغالية، واطلع على المآسي الإنسانية التي يعانيها ساكنو المخيمات هناك.

ولفت سوينغ، إلى ضرورة بدء المجتمع الدولي بشكل عاجل في حل عديد من الأزمات التي يعانيها النازحون الروهنغيا هناك.

وأضاف: "يجب توفير مراكز إيواء تتناسب مع عدد النازحين، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتلبية احتياجاتهم من الأطعمة ومياه الشرب النظيفة، فضلا عن الرعاية الصحية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد لاجئي الروهنغيا المسلمين، الفارين، إلى بنغلاديش جراء العنف في ميانمار، إلى 603 آلاف، منذ أغسطس/آب الماضي.

وتعتبر حكومة ميانمار مسلمي الروهنغيا، "مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش"، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".

وبموجب قانون أقرته ميانمار في 1982، حُرم نحو 1.1 مليون مسلم روهنغي من حق المواطنة، وتعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير، ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة في ظل أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.