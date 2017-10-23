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ليبرمان يتهم حزب الله بالمسؤولية عن القصف الأخير للجولان

الإثنين 23 أكتوبر 2017 05:01 م بتوقيت القدس المحتلة

ليبرمان يتهم حزب الله بالمسؤولية عن القصف الأخير للجولان

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

ادعى وزير الحرب الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، أن "حزب الله" اللبناني هو المسؤول عن القصف الصاروخي الذي تعرضت له مرتفعات الجولان المحتلة، السبت الماضي.

ونقل موقع "0404" الإخباري العبري عن ليبرمان، قوله "إن حسن نصر الله (أمين عام حزب الله) هو المسؤول عن إطلاق الصواريخ الخمسة على الجولان، السبت الماضي"، على حد قوله.

وأضاف ليبرمان خلال اجتماع عقده مع نواب حزبه "إسرائيل بيتنا" في "الكنيست"، اليوم الاثنين، أن "إطلاق الصواريخ في منطقة الجولان تم من قبل مجموعة من حزب الله وبتعليمات نصر الله المباشرة"، على حد زعمه.

وقصف الجيش الصهيوني مناطق مختلفة بمرتفعات الجولان، السبت الماضي.

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