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540 أسيراً يعانون من مشاكل العيون في سجون الاحتلال

الإثنين 23 أكتوبر 2017 01:34 م بتوقيت القدس المحتلة

540 أسيراً يعانون من مشاكل العيون في سجون الاحتلال

قناة الأقصى

طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأحد المؤسسات الحقوقية والانسانية، ومجموعات الضغط الدولية ، بالضغط على الاحتلال لمعالجة مرضى العيون في سجون الاحتلال، وتقديم ما يلزم من طواقم طبية وفحوصات دورية لحماية نظرهم ، ووقف حالة التراجع التي تصيبهم في ظل انعدام المتابعة .

وقال حمدونة أن هنالك ما يقارب من 540 أسيرا وأسيرة فلسطينية أي ما يقارب من 8.3 % من مجموع الأسرى يعانون من أمراض العيون المختلفة التي تصيب القرنية والشبكية ، والعصب البصري ومسارات الرؤية‏ ، واضطرابات العدسة‏ ، وتشوش وانحراف الرؤية وغيرها .

وأعاد حمدونة أسباب وتفاقم الحالة الصحية وخاصة في تراجع الرؤية لدى الأسرى للضرب الذى وجهه المحققون على رؤوس الأسرى في أقبية التحقيق ، والجدران المعتمة وعدم وضوح الرؤية في السجون وخاصة لمن أمضى فترات طويلة في تلك الظروف ، ولعدم وجود أفق في الرؤية وانحسارها في أمتار معدودة لفترات طويلة من الزمن ، ولعدم وجود طواقم طبية وأخصائيين عيون وفحوصات دورية للأسرى ، وعدم توفر نظام تغذية صحي وسليم ومتوازن يحتوي على فيتامينات منوعة وخاصة فيتامين أ الحامي للعين ، وعدم توفر العلاجات الطبية كالأدوية والقطرات والمراهم والعقاقير عند الحاجة .

وطالب د. حمدونة المؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر الدولي بإدخال اخصائيين عيون من أطباءه لمتابعة وعلاج المرضى الأسرى ، بالإضافة لتقديم النظارات وتبديلها في أقل من عامين كما كان معمول به سابقاً

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