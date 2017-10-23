انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي "معاً لأجل القدس" في إسطنبول

قناة الأقصى

انطلقت صباح الاثنين، في العاصمة التركية إسطنبول، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني "معًا لأجل القدس"، والذي يعقده الائتلاف العالمي للمؤسسات والنقابات المهنية لنصرة القدس وفلسطين.

وقال الأمين العام للائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين أكرم العدلوني خلال افتتاح جلسات المؤتمر "يجب علينا الانتقال من مرحلة المشاعر إلى تجسيد المشاريع والبرامج على أرض الواقع من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدو الصهيوني".

وأكد أهمية نصرة المسجد الأقصى المبارك والمساندة الحقيقية للمقدسيين تجاه ما يتعرضون له من انتهاكات الاحتلال الصهيوني المستمرة.

بدوره، أكد مسؤول نقابات (hak -iş) بالمؤتمر الدولي للمؤسسات والنقابات المهنية محمود أرسلان ضرورة بدء جميع المشاركين في المؤتمر العمل الفعلي على أرض الواقع من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو تحرير فلسطين.

من جانبه، قال نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين محمود أبو غنيمة خلال كلمته "يجب علينا أن نعمل جنبا إلى جنب ونضع كل الاختلافات جانبا من أجل القضية الأهم"، مضيفًا "لدينا قضية القدس وفلسطين فمن يمتلك القدس يمتلك العالم".

وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة يومين، يشارك فيه رئيس الوزراء التركي ووزراء من حكومته ورئيس البرلمان التركي ونواب أتراك، ولفيف من المشاركين من دول عربية وإسلامية وأوروبية مختلفة.