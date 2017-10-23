الأسير المريض موسى صوفان يبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام والماء

قناة الأقصى

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، والذي أنهى زيارته صباح اليوم الاثنين، للأسير المريض موسى صوفان في سجن عسقلان، أن الأسير صوفان بدأ فعليا خوض إضرابا مفتوحا عن الطعام والماء منذ صباح اليوم، احتجاجا على الجريمة الطبية التي تمارس بحقه، والتي تتمثل بالإهمال المتعمد والتعامل مع حالته الخطيرة بلا مبالاة.

وأوضح عجوة أن الأسير صوفان يعاني من عدة مشاكل صحية، حيث أنه مريض بسرطان الرئة، وخلال الإضراب الاخير الذي خاضته الحركة الأسيرة أواسط نيسان الماضي انفجرت عنده الرئة اليمنى في اليوم 18 للإضراب، بالإضافة الى اوجاع وآلام بالجهة اليمنى من الصدر وضيق بالتنفس ويعاني من أزمة ويأخذ بخاخ.

وبين محامي الهيئة أن مطالب الأسير صوفان من إدارة سجن عسقلان كانت واضحة منذ البداية، فهو يريد الحصول على العلاج الطبي المناسب لحالته، وأن يتم تزويده بالتقارير والفحوصات الطبية التي أجريت له خلال الفترة الماضية، حيث هناك مماطلة في تسلمها، وبالأخص الصورة الطبقية والفحوصات التي كانت قد اجريت له بتاريخ 6/7/2017، وكذلك فحص الأورام السرطانية بتاريخ 31/7/2017، وبإدخال طبيب اخصائي للاطلاع على وضعه الصحي، والسماح له بالالتقاء بشقيقه الاسير الموجود في سجن رامون حيث انه منذ خمسة عشر عاما لم يلتقي به.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض صوفان، مؤكدة ان حالته صعبة وأن عدم تلبية مطالبه يعني أن الاحتلال أخذ قرارا بقتله، مناشدة كل المؤسسات الدولية التحرك الفوري لإنقاذ حياته.

يذكر أن الأسير موسى صوفان (41 عامًا) من مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة، معتقل منذ 26 مايو 2003، ويقضي حكمًا بالسجن 25 عامًا.