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قوات القمع تقتحم قسم 14 في سجن النقب

الإثنين 23 أكتوبر 2017 10:55 ص بتوقيت القدس المحتلة

قوات القمع تقتحم قسم 14 في سجن النقب

قناة الأقصى

اقتحمت قوات القمع قسم "14" في سجن النقب صباح اليوم وأجرت عمليات تفتيش بعد أن نقلت الأسرى لأقسام أخرى.

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