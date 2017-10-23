قوات القمع تقتحم قسم 14 في سجن النقب

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اقتحمت قوات القمع قسم "14" في سجن النقب صباح اليوم وأجرت عمليات تفتيش بعد أن نقلت الأسرى لأقسام أخرى.
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الإثنين 23 أكتوبر 2017 10:55 ص بتوقيت القدس المحتلة
قناة الأقصى
اقتحمت قوات القمع قسم "14" في سجن النقب صباح اليوم وأجرت عمليات تفتيش بعد أن نقلت الأسرى لأقسام أخرى.
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