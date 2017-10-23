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بعد أيام من الإفراج عنها

الاحتلال يستدعي المحامية شيرين العيساوي ويعتقل ابن شقيقها

الإثنين 23 أكتوبر 2017 09:13 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يستدعي المحامية شيرين العيساوي ويعتقل ابن شقيقها

قناة الأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، منزل عائلة المحررة شيرين العيساوي بقرية العيساوية في القدس المحتلة، وسلمتها بلاغاً لمقابلة المخابرات الصهيونية .

وقالت والدة المحررة شيرين الحاجة خولة العيساوي " أم مدحت ":" فوجئنا بقوات كبيرة تقتحم المنزل بصورة همجية ووحشية، وبعدها سلموا ابنتي المحامية المحررة قبل أيام من الأسر بعد قضاء 45 شهراً في الاعتقال بلاغاً أمنياً، وهددوها إذا لم تحضر للمقابلة في مركز تحقيق المسكوبية سيتم العودة واعتقالها".

وأضافت الوالدة أم مدحت :" بعد ذلك اقتحموا منزل ابني فراس واعتقلوا حفيدي طارق الذي فقد عينه قبل فتره قصيرة وأبلغناهم أنه ستجرى له عمليه اليوم في عينه ولكنهم أخذوه وذهبوا به".

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