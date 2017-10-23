حملة اعتقالات واسعة بقرية العيساوية في القدس المحتلة

قناة الأقصى

شنت قوات الاحتلال الصهيوني تُساندها طائرة مروحية، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة، طالت نحو 30 مواطناً.

ونقلت مصادر عن عضو لجنة المتابعة في البلدة رائد أبو ريالة، أن قوات كبيرة من جنود وشرطة الاحتلال الخاصة، وعناصر من المخابرات، تُساندها طائرة مروحية، اقتحمت بلدة العيسوية من مختلف المداخل الرئيسية، والفرعية، وداهمت منازل عدد كبير من المواطنين، أثارت خلالها حالات من الهلع، والفزع، بين صفوف المواطنين، وانسحبت بعد اعتقال نحو ثلاثين مواطنا.

من جانبه، قال محامي القاصرين في مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود "ان قوات الاحتلال حوّلت المعتقلين من العيسوية الى مراكز اعتقال وتحقيق في المدينة، ومنها: "المسكوبية" غرب القدس، ومركزٍ تابع لشرطة وحرس حدود الاحتلال بشارع صلاح الدين، و"القشلة" بالقدس القديمة، ومركز توقيف في مستوطنة "أبو غنيم" جنوب المدينة.

ولفت المحامي أنه تمكن من زيارة المعتقلين في هذه المراكز، الذين يتهمهم الاحتلال بـ"القاء الحجارة"، وهم: أحمد عبد السلام أبو رومي( 18 عاما)، ووسيم إياد داري( 15عاما)، ويوسف عيسى مصطفى( 17 عاما)، وأحمد عبد الرؤوف محمود( 15 عاما)، ومحمد توفيق أبو الحمص( 16 عاما)، وأمير عثمان درويش( 15 عاما)، وآدم كايد محمود( 17 عاما)، وقصي أحمد داري( 17 عاما)، ومأمون باسل محمود ( 17 عاما)، ويزن زكريا حرباوي( 17 عاما)، ومجد مروان داري( 15 عاما)، وفادي رأفت عيساوي( 16 عاما)، ومحمد ابراهيم مصطفى( 14 عاما)، وآدم خالد أبو شمالة ( 17 عاما)، وأيوب علي أبو الحمص( 16 عاما)، وصالح بدر أبو عصب( 17 عاما)، وعدي علي درباس ( 17 عاما)، وخالد محمد مصطفى( 15 عاما).

كما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين، عُرف منهم: وليد توفيق أبو الحمص، علاء أحمد داري، عبد الرؤوف مصطفى، محمد رمضان مصري، محمد حسين عبيد، يوسف طارق درويش، منصور محمود، عماد محمد أبو ريالة، محمد عطية.