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تقنية جديدة لتسريع التئام الجروح دون غرز

الإثنين 23 أكتوبر 2017 06:59 ص بتوقيت القدس المحتلة

تقنية جديدة لتسريع التئام الجروح دون غرز

قناة الأقصى - منوعات

طوّر فريق طبي من الولايات المتحدة وأستراليا مادة لاصقة ومرنة يمكن استخدامها بدل الغرز الطبية  لتسريع إغلاق الجروح والتعجيل بالشفاء منها.

وأوضح فريق باحثين من جامعتي نورث إيسترن الأميركية وسيدني الأسترالية أن تلك المادة تعتمد في تشكيلها على بروتين هجين مرن، وتكون سريعة التأقلم مع شكل الجروح، سواء أكان الجرح داخليا أم خارجيا.

ويتوقع أن تكون المشاكل الناجمة عن الجروح بمختلف أنواعها (نزيف، تلوث، جراثيم، ...) موضوع اهتمام مؤتمر دولي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في الدوحة بحضور خبراء عالميين في مجال العناية بالجروح.

ويناقش المؤتمر سبل تحسين أنظمة العناية بالجروح وتقديم الطرق المبتكرة في معالجة الجروح والوقاية من مضاعفاتها إضافة إلى استعراض المشاريع البحثية ذات العلاقة.

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