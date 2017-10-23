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استمرار آلام المعدة يستوجب استشارة الطبيب فورا

الإثنين 23 أكتوبر 2017 05:13 ص بتوقيت القدس المحتلة

استمرار آلام المعدة يستوجب استشارة الطبيب فورا

قناة الأقصى - منوعات

قالت الجمعية الأوروبية لتنظير الجهاز الهضمي إن آلام المعدة المستمرة تستلزم استشارة الطبيب فورا نظرا لأنها قد تشير إلى الإصابة بقرحة المعدة التي قد تؤدي -في حال عدم علاجها- إلى ثقب المعدة الذي قد يفضي إلى الوفاة.

وأوضحت الجمعية أنه يمكن علاج قرحة المعدة جيدا بواسطة الأدوية المثبطة للإفرازات الحمضية، أما إذا كان سبب القرحة يرجع إلى بكتيريا "هيليكوباكتر" فيتم اللجوء إلى المضادات الحيوية بشكل إضافي.

وإلى جانب العلاج الدوائي ينبغي أيضا الإقلاع عن التدخين، كما ينبغي عدم تعاطي المسكنات المحتوية على حمض الأسيتيل ساليسيليك على مدار فترة طويلة قدر المستطاع.

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