مخطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية بحي جبل المكبر

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

كشفت القناة العبرية الثانية الليلة، النقاب عن مخطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في قلب حي جبل المكبر المقدسي وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاماً.

وقالت الصحيفة إن المخطط الذي يشمل بناء 176 وحدة استيطانية سيتم عرضه أمام ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس الأربعاء القادم للمصادقة عليه، حيث يهدف المخطط إلى توسيع الحي الاستيطاني "نوف تسيون" القريب.

ونقلت القناة عن مسئولين ببلدية القدس قولهم بأن الضغط الأمريكي لتجميد الاستيطان تلاشى وبالتالي فسيكون بالإمكان الشروع بتنفيذ هذا المشروع ومشاريع أخرى مستقبلاً.