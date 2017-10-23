  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

مخطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية بحي جبل المكبر

الإثنين 23 أكتوبر 2017 05:10 ص بتوقيت القدس المحتلة

مخطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية بحي جبل المكبر

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

كشفت القناة العبرية الثانية الليلة، النقاب عن مخطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في قلب حي جبل المكبر المقدسي وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاماً.

وقالت الصحيفة إن المخطط  الذي يشمل بناء 176 وحدة استيطانية سيتم عرضه أمام ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس الأربعاء القادم للمصادقة عليه، حيث يهدف المخطط إلى توسيع الحي الاستيطاني "نوف تسيون" القريب.

ونقلت القناة عن مسئولين ببلدية القدس قولهم بأن الضغط الأمريكي لتجميد الاستيطان تلاشى وبالتالي فسيكون بالإمكان الشروع بتنفيذ هذا المشروع ومشاريع أخرى مستقبلاً.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
159ddd1e5759d7_KPMQFIELNJHOG

مئات المستوطنين يواصلون اقتحام باحات الأقصى
thumb

مواجهات خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بنابلس
مستوطنات استيطان

المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة المحتلة الأسبوع المقبل

مئات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى
22228257_911065759050961_2293441672913770908_n

مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الأخبار الرئيسية

منذ 8 دقائق

العاروري: علاقاتنا بإيران "تستعيد عافيتها" على كل المستويات
منذ 14 ساعة

وفد حماس لطهران يلتقي مسؤولين إيرانيين
منذ 14 ساعة

مسؤولون إيرانيون: دعم إيران للمقاومة سيزداد يوما بعد يوم
منذ 17 ساعة

4 أعوام على استشهاد مُفجر حافلة "تل أبيب" في حرب 2012
منذ 15 ساعة

تخوّف صهيوني من تزايد الحوادث المناهضة للكيان في روسيا
منذ 14 ساعة

السنوار يشيد بدور قطر في تحقيق المصالحة

مقالات

مش مستعجلين

مش مستعجلين

وسام عفيفة
في موسم الزيتون الفلسطيني

في موسم الزيتون الفلسطيني

لمى خاطر
هل انتهى الانقسام ؟!

هل انتهى الانقسام ؟!
عرس المصالحة

عرس المصالحة

وسام عفيفة