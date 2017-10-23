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تعرف على أعراض اضطرابات الخوف لدى الأطفال

الإثنين 23 أكتوبر 2017 05:08 ص بتوقيت القدس المحتلة

تعرف على أعراض اضطرابات الخوف لدى الأطفال

قناة الأقصى - منوعات

قالت الجمعية الألمانية للطب النفسي والعلاج النفسي وعلم الأعصاب إن اضطرابات القلق والخوف تهاجم بصفة خاصة الأطفال الذين يواجهون صراعات أسرية، مثل انفصال الوالدين، وكذلك الأطفال الذين يتسمون بالخجل الشديد.

ويمكن الاستدلال على اضطرابات القلق والخوف لدى الأطفال والمراهقين من خلال بعض الأعراض مثل آلام البطن المتكررة والتبول اللاإرادي واضطرابات الأكل المفاجئة.

وشدد الأطباء الألمان على أهمية العلاج المبكر لاضطرابات القلق والخوف لدى الأطفال والمراهقين، وإلا فسيرتفع لديهم خطر الإصابة بالاكتئاب وأمراض الإدمان.

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