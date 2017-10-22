مسؤولون إيرانيون: دعم إيران للمقاومة سيزداد يوما بعد يوم

قناة الأقصى - طهران

أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال لقائه بوفد حركة حماس إلى طهران، أن إيران كانت وستبقى مساندة لحركة حماس وفصائل المقاومة وشعب فلسطين.

وأضاف لاريجاني في تصريح له بعد لقائه لوفد حماس الذي يرأسه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، أن محاولات الكيان الصهيوني الرامية لزعزعة الاستقرار في المنطقة وبسط هيمنته لم تنجح.

بدوره شدد مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن إيران تريد أن تثبت للكيان الصهيوني أن العلاقات بين إيران والمقاومة الفلسطينية المتمثلة بحماس والجهاد الإسلامي علاقة استراتيجية لن تنقطع مطلقا، بل إن دعم إيران للمقاومة سيزداد يوما بعد يوم.

وتابع: "نحن نفتخر بدعم المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، والجمهورية الإسلامية في إيران قائدا وشعبا دعمت وستدعم المقاومة في فلسطين وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي".

وأضاف أننا واثقون بأن حركة حماس أمينة على حقوق الشعب الفلسطيني، وهي كذلك لا يمكن أن تتخلى عن الثوابت الفلسطينية والمقاومة وسلاحها.

والتقى وفد حماس إلى إيران والذي يترأسه العاروري، كلًا من رئيس البرلمان الإيراني الدكتور علي لاريجاني، وأمين سر مجلس الأمن القومي الأدميرال شمخاني، ومستشار قائد الثورة الدكتور علي أكبر ولايتي.