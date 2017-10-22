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العاروري: "لن تتخلى مطلقا عن المقاومة"

بالصور : وفد حماس لطهران يلتقي مسؤولين إيرانيين

الأحد 22 أكتوبر 2017 03:02 م بتوقيت القدس المحتلة

وفد حماس لطهران يلتقي مسؤولين إيرانيين

قناة الأقصى - طهران

التقى وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى إيران والذي يترأسه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري عددًا من المسؤولين الإيرانيين.

والتقى الوفد في مستهل زيارته إلى إيران كلًا من رئيس البرلمان الإيراني الدكتور علي لاريجاني، وأمين سر مجلس الأمن القومي الأدميرال شمخاني، ومستشار قائد الثورة الدكتور علي أكبر ولايتي.

وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أن زيارته إلى طهران تأتي رفضًا عمليًا لشرط الكيان الصهيوني بقطع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشدد العاروري خلال لقاءاته بالمسؤولين الإيرانيين أن الحركة لن تتخلى مطلقا عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن المقاومة، وإن أي تفاهم ومصالحة لن يؤثرا على سلاح المقاومة ونهجها.

وبيّن العاروري أن حماس تسعى بكل قوة من أجل إنجاح المصالحة الفلسطينية وجمع شمل شعبنا لما فيه مصلحته لمواجهة المشروع الصهيوني، مؤكداً على تمسك الحركة بكل علاقاتها التي تدعم خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال حتى زواله.

وتابع: "إننا معنيون بتعزيز علاقاتنا مع كل الدول والأطراف التي تقدم المساعدة والعون لشعبنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله، ومعنيون كذلك بتعزيز علاقاتنا مع كل الدول سواء التي تدعمنا في المصالحة وفي الشؤون الداخلية الفلسطينية أم التي تدعمنا في مقاومة الاحتلال".

وفد حماس لطهران يلتقي مسؤولين إيرانيين
وفد حماس لطهران يلتقي مسؤولين إيرانيين
وفد حماس لطهران يلتقي مسؤولين إيرانيين
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