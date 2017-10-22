السنوار يشيد بدور قطر في تحقيق المصالحة

قناة الأقصى - غزة

كذّب مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن حديث السنوار مع الأطر الشبابية بأن قطر تعارض المصالحة الوطنية الفلسطينية أو أنها مستاءة من التقارب في العلاقة بين حماس ومصر الشقيقة أو أن هناك توترا في العلاقة بين الحركة وقطر.

وقال مكتب السنوار في تصريح صحفي، الأحد، إن ما ورد في بعض وسائل الإعلام حول اللقاء هو أمر عارٍ عن الصحة تماما، ولم يرد ذكره في اللقاء نهائيا.

وأضاف المكتب أن دور دولة قطر الشقيقة في دعم صمود شعبنا الفلسطيني عامة وأهلنا في قطاع غزة خاصة في ظل الحصار الظالم كان ولا يزال دورا رياديا لن ينساه شعبنا.

وأوضح أن قطر نفذت عشرات المشاريع الإنسانية ومشاريع الإعمار والبنى التحتية؛ ما انعكس بصورة واضحة على مستوى الحياة، وهو ما شعر به شعبنا وساهم بصورة كبيرة في منع انهيار قطاع غزة خلال سنوات الحصار.

وأكد مكتب السنوار أن حركة حماس لامست طيلة الوقت حرص قطر الكبير على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام ومباركتها لكل الجهود الرامية لتحقيق ذلك.