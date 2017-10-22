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تخوّف صهيوني من تزايد الحوادث المناهضة للكيان في روسيا

الأحد 22 أكتوبر 2017 01:55 م بتوقيت القدس المحتلة

تخوّف صهيوني من تزايد الحوادث المناهضة للكيان في روسيا

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الكيان الصهيوني قوبل بمواقف معادية له خلال مؤتمر للشبيبة العالمية بمدينة سوتشي في روسيا، حيث واجه ممثلوه هتافات مضادة وبالموت لإسرائيل وإحراق أعلامها، من قبل ممثلي وفود فلسطين وسوريا ولبنان وبعض الوفود العربية.

وأضافت: "هذا الحادث الثاني الذي تتعرض له إسرائيل عقب الهجوم الأول خلال المؤتمر البرلماني الدولي في سانت بطرسبورغ قبل أيام من قبل رئيس البرلمان الكويتي".

وأوضحت الصحيفة أن المشاركين الصهاينة في مؤتمر الشبيبة العالمية مثلوا جميع أطياف الحلبة السياسية، من أحزاب الليكود والمعسكر الصهيوني وهناك مستقبل.

ونقلت عن المستشارة السياسية في السفارة الصهيونية بموسكو نوعا غينوسار، أنه منذ بداية انعقاد المؤتمر وقعت عدة حوادث تحريضية ضد الصهاينة، كما أن منظمي المؤتمر الروس أعلنوا عدم قدرتهم على الوساطة بين الوفد الصهيوني والوفود العربية المحتجة على مشاركته.

ورغم محاولة وزارة الخارجية الروسية عقد لقاء حواري بين ممثلي جميع تلك الوفود، فإن المندوبين العرب رفضوا الجلوس كليا مع الصهاينة.

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