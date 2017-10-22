الاحتلال يعزل أسيرا لمواصلته الإضراب عن الطعام

قناة الأقصى - فلسطين

نقلت مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني الأسير حسن حسنين شوكة (29 عاماً)، من بيت لحم، إلى زنازين العزل الانفرادي لمواصلته الإضراب المفتوح عن الطّعام لليوم (12) على التوالي احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

يشار إلى أن مصلحة سجون الاحتلال حوّلت الأسير حسن شوكة إلى زنازين العزل الانفرادي فور إعلانه الإضراب عن الطعام، وهو يستند في إضرابه على تناول الماء فقط، ويمتنع عن أخذ المدعّمات والخضوع للفحوص الطّبي، وبدأ يشعر بالصداع وجفاف في العينين، كما أنه يعاني قبل الإضراب من الربو وانحراف في عينه اليسرى.

يذكر أن الأسير حسن شوكة اعتقل في 28/8/2017، بعد الإفراج عنه من اعتقاله الأخير بشهر فقط، وصدر بحقه قراراً بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وقد أمضى في الأسر سابقاً ثمانية أعوام.