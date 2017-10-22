قائد الجيش الصهيوني يشارك بمؤتمر مع قادة جيوش عربية

كشفت وسائل الإعلام الصهيونية أن قائد هيئة أركان جيش الاحتلال غادي آيزنكوت سيشارك في مؤتمر دولي، عُدلت أنظمته؛ من أجل ضمان مشاركته مع عدد من قادة الجيوش العربية.

وأكد موقع "i24" الصهيوني أن آيزنكوت سافر إلى واشنطن ليلة السبت؛ للمشاركة في مؤتمر دولي كبير لقادة أركان الجيوش.

وأوضح الموقع أن "عددا من قادة هيئة أركان جيوش عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ستشارك في المؤتمر ذاته".

وأشار إلى أن "المستضيف جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، غيّر من أسس اللقاء؛ من أجل أن يتمكن آيزنكوت من المشاركة فيه، حيث يدور الحديث عن لقاء لدول التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة (داعش) في سوريا والعراق".

وأضاف الموقع: "بالرغم من أن إسرائيل لا تشارك رسميا في هذا التحالف، ولم تُدعَ لمثل هذه اللقاءات من قبل، إلا أنه في هذه المرة قرر الجنرال دانفورد تغيير مبنى اللقاء؛ من أجل أن يتمكن آيزنكوت من المشاركة فيه".