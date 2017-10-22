اعتقالات بحملة مداهمات ليلية بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عدة مناطق في الضفة المحتلة.

ففي بيت لحم جنوبا، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حسين خالد البدن ومحمد سليمان الشاعر، عقب مداهمة منزليهما في بلدة تقوع قضاء المدينة.

كما اعتقل الاحتلال الشابين أحمد سليم رضوان وإبراهيم صابر رضوان، خلال اقتحام بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية شمال الضفة المحتلة.

في السياق، أغلقت قوات الاحتلال طريق قرية النبي صالح شمال رام الله، بدعوى رشق الحجارة من قبل الشبان باتجاه سيارات المستوطنين المارة بالقرب من القرية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وانتشرت على مداخلها ومن ثم اعتقلت الشاب مصطفى التميمي.

كما اعتقل الاحتلال الشابين سلطان الميناوي وعوض أبو صالحة، أثناء عبورهما على حاجز زعترة جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة.

وفي الخليل، هاجم عشرات المستوطنين الليلة منازل المواطنين الفلسطينيين بالحجارة في حيي تل الرميدة والكرنتينا وسط المدينة.

وذكرت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين قاموا برشق منازل المواطنين الفلسطينيين بالحجارة بعد ساعات قليلة من نشر الاحتلال فيديو ضرب أحد الشبان الفلسطينيين مستوطنا حجرا في رأسه في حي تل الرميدة، وفراره من المكان.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الحريقة وجبل جوهر القريبة من مستوطنة "كريات اربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، واطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.