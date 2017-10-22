الاحتلال يهدم منزلًا في اللد

قناة الأقصى-الداخل المحتل

هدمت جرافات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأحد، منزل عائلة الفقير في مدينة اللد المحتلة، بذريعة البناء دون تراخيص.

وقالت مصادر إن جرافات عسكرية ترافقها حماية معززة من الشرطة الصهيونية والوحدات الخاصة قامت بهدم منزل يعود لعائلة الفقير في شارع يوسف تال في اللد بالداخل المحتل، وفرضت على المنطقة حصارا وطوقا محكما حتى الانتهاء من عملية الهدم.

ولفتت إلى أن هذا البيت قد تم هدم أجزاء منه قبل شهرين تقريبا، إلا أن العائلة فوجئت فجر اليوم بأن جرافات البلدية والداخلية ودون سابق إنذار سارعت بهدم البيت بأكمله.

وسبق أن أرغمت البلدية عائلة الفقير، على هدم منزلهم بأيديهم، بحجة البناء غير المرخص، بعد أمر هدم صدر قبل 6 أشهر، حيث لم تكتف البلدية بإجبار صاحب المنزل على هدم جدران وسقف المنزل، بل طالبته بهدم الأرضية وقاعدة المنزل بشكل كامل وهددت رب المنزل تغريمه بحال اقدت جرافات الداخلية على هدم أساسات المنزل.

كما ونفذت البلدية تهديدها بهدم أساسات المنزل بحراسة الشرطة وتغريم العائلة مبلغ 150 ألف شيكل رسوم جرافات الهدم وأفراد الشرطة الذين وفروا الحماية للجرافات.

يذكر أن أمر الهدم صدر بحق المنزل في شهر مارس الماضي، بحجة البناء غير المرخص، ولمرور شارع من داخله، حسب مخطط بلدية الاحتلال في اللد.