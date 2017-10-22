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نتنياهو يعيّن منسقا جديدا لملف الجنود الأسرى في غزة

الأحد 22 أكتوبر 2017 06:04 ص بتوقيت القدس المحتلة

نتنياهو يعيّن منسقا جديدا لملف الجنود الأسرى في غزة

عيّن رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، يرون بلوم، منسقا جديدا لملف الأسرى في قطاع غزة خلفا للمنسق السابق، ليئور لوتن، الذي استقال من منصبه أواخر أغسطس الماضي.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، في حينه، عن مصادر أن" ليئور لوتن قرر الاستقالة بعد أن توصل إلى قناعة بأن مساحة المناورة بالمفاوضات التي يحددها المستوى السياسي له لا تمكنه من إحراز تقدم في الملف.

كما وتعرض نتنياهو لهجوم من قبل ذوي الجنود الصهاينة الأسرى في غزة، في أعقاب استقالة لوتن، ووصف بأنه "ضعيف وجبان، جيد بالأقوال وضعيف بالأفعال"، ودعوا إلى التعجيل في تعيين منسق صهيوني جديد.

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت عن أسرها لـ أورون شاؤول أثناء تصديها للاجتياح البري شرق مدينة غزة في يوليو 2014، فيما اختفت آثار، هدار غولدين في الأول من أغسطس 2014 شرق مدينة رفح.

كما وعرضت الكتائب القسام، قبل أشهر، صور صهيونيين من ضمنهم، الضابط غولدين والجندي شاؤول، وهما من أصول أجنبية، وأفراهام منغيستو، من أصول أثيوبية، وهاشم السيد.

وترفض "حماس" الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.

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