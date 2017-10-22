9 أعشاب لعلاج المعدة.. بعضها ذات شعبية كبيرة

تمثل مشاكل المعدة بعض أكثر الأمراض شيوعاً. وهي غالبا ما تكون بسبب البواعث اليومية المعتادة، ومع ذلك فإن مشاكل المعدة قد تكون مؤشرا على ظروف كامنة أخرى، أو تكون دلالة على شيء ما أكثر خطورة، بحسب موقع "herbs-info".

ولذلك، فمن الأفضل دائما أن تستشير الطبيب إذا كنت تواجه مشاكل مستمرة. ولكن إذا كانت مشاكل المعدة مجرد آلام أو أوجاع من تلك الشائعة، فإن هناك العديد من الأعشاب التي من المرجح أن تجعلك تشعر على نحو أفضل. وفيما يلي 9 من تلك الأعشاب:

1-النعناع Peppermint

يعرف أطباء العلاج القائم على الطبيعة أن النعناع ليس مجرد معطر للنفس، إذ تشير الأدلة أيضا إلى أن زيت النعناع الأساسي، الذي يحتوي على المنثول، له آثار مضادة لتشنج عضلات الجهاز الهضمي، فضلا عن أن رائحته تهدئ الأعصاب، بما في ذلك أعصاب المعدة.

وهذا يجعل للنعناع شعبية بين أولئك الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي. وأظهرت دراسة نشرت في مجلة "أمراض الجهاز الهضمي" أن المرضى الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، والذين تناولوا كبسولات زيت النعناع، قد أحسوا بالراحة من آلام البطن بنسبة 40% فضلا عن الحد من الانتفاخ بنسبة 50%. وهناك دراسة ألمانية أخرى في عام 1996 تثبت قدرة النعناع على الحد من آلام البطن الناجمة عن الغازات.

2 -الخزامي (اللافاندر) Lavender

يحتوي اللافاندر على خواص تحمي الجهاز الهضمي. كما أظهرت إحدى الدراسات أنه لدى تناول اللافاندرعن طريق الفم، أو استنشاقه، يكون له قدرة على حماية المعدة ضد القرحة. وتبين أن استخدام هذا الزيت في الروائح يكون لها آثار مسكنة. ومن المعروف أيضا أنه يساعد في علاج الإسهال ويخفف من تشنجات الحيض.

3 -البابونج Chamomile

يعتبر أحد أرق الأعشاب، وبالتالي اكثرها أمانا. ويتسم هذا العشب بخواصه المضادة للتشنج وللالتهابات.

تبين الأبحاث خصائصه المهدئة الطبيعية، إذ يمكنه تهدئة الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي لتخفيف انتفاخ البطن، وحرقة المعدة وعدم سلاسة الهضم الناجمة عن التوتر أو القلق. وأظهرت الأبحاث العلمية أيضا أن المستخلصات المائية من الكاموميل إذا أخذت عن طريق الفم تظهر خواصا حامية للمعدة، ضد قرحة الجهاز الهضمي، تتضح بين الأجزاء التي عولجت وتلك التي لم تعالج.

4-زنجبيل Ginger

ما يجعل الزنجبيل فريدا من نوعه بين العلاجات العشبية للمعدة هو قدرته على علاج الغثيان والقيء. ويعد الزنجبيل المبشور الطازج هو الأفضل لمنع غثيان الصباح، دون التسبب في النعاس مثل الأدوية الأخرى. وبصرف النظر عن الغثيان والقيء، يمكن أيضا لشاي الزنجبيل أن يقاوم الانتفاخ المتعلق بالغازات والألم.

5-الشمر Fennel

يتميز الشمر بالتأثير الإيجابي على آلام في البطن العلوي سواء كان ذلك في الشاي أو على شكل زيت مستخلص. عندما فحص العلماء الآثار المضادة للقرحة ومضادات الأكسدة من مقتطفات الشمر في عام 2007، وجدوا أن الشمر يمكن أن يقلل بشكل كبير من حالات تلف المعدة. وتعزى هذه الخصائص الوقائية إلى قدرة العشبة على تقليل بيروكسيد الدهون وزيادة الأنشطة المضادة للأكسدة.

6-الهندباء Dandelion

إن الهندباء عشب رائع يوفر طائفة من المغذيات الصحية القيمة، إذ يحتوي على الريبوفلافين، وحمض الاسكوربيك، والزنك، والحديد والمنغنيز، والبروتين، والفوسفور، والكاروتين، والكالسيوم، وفيتامين B، وستيرول، وفلافونويد. والمعروف عنه أنه مدر للبول، وينقي الدم، ويتغلب على آثار تطهير الكبد.

ويعتقد أيضا ان الهندباء تكون فعالة في تطهير الجهاز اللمفاوي في الجسم وكذلك في تحسين الهضم.

وتستخدم أوراق الهندباء عادة لزيادة مستوى حمض الهيدروكلوريك في المعدة ومنع حدوث آلام في البطن. ويمكن أيضا أن تستخدم لتعزيز أداء الكبد والمرارة والمعدة. وتساعد الهندباء أيضا غاز الأمعاء ومضايقات المعدة. فضلا عن أن مشروب الهندباء يخدم كمنشط هضمي رائع وملين للطبيعة، مما يعزز انتظام حركة الأمعاء العادية.

7-الزعتر Thyme

إن الزعتر عشب دقيق يساعد على تخفيف الغاز المعوي أو انتفاخ البطن، وشعور المعدة بالضيق، والتهابات الدودة الطفيلية، وآلام أو التهاب المعدة. وتقدم هذه العشبة أيضا مساعدة ممتازة لتحسين الهضم. وعندما يؤخذ الزعتر بانتظام، فقد يساعد على تقليل أعراض متلازمة القولون العصبي والمغص الذي تسببه تشنجات الأمعاء.

ويعمل الزعتر أيضا عن طريق الاسترخاء في عضلات المعدة، مما يساعد على تخفيف أمراض الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم، وفقدان الشهية، والتهاب المعدة المزمن. وكمصدر جيد لمضادات الأكسدة، يحتوي الزعتر أيضا على المواد الغذائية مثل فيتامين K، والألياف، والكروم، والمنغنيز، والكالسيوم، والحديد والبيوفلافونويدات التي تفيد الجسم.

8-الهال Cardamom

من التوابل الشعبية في آسيا، وغالبا ما يضاف إلى الطعام الهندي. ونظرا لخصائصه المضادة للتشنج ولطبيعته المسكنة، يخدم الهال كعلاج فعال لكثير من الأمراض التي تؤثر على الجهاز الهضمي، ويحتوي على مكونات الزيوت الطيارة، التي تعتبر مفيدة لتهدئة الأمعاء والمعدة.

ومن المعروف أيضا أنه يفيد في تخفيف مشاكل المعدة، وعسر الهضم، وانتفاخ البطن، والإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

9-الروزماري Rosemary

يعتقد أن هذه الشجيرة العطرة مفيدة للمعدة والهضم بشكل عام. كما أنها تعزز هضما أفضل وأقوى، من خلال إزالة السموم من الكبد وتحفيز إنتاج الصفراء. وبالإضافة إلى فائدتها كفاتح للشهية، تساعد الروزماري أيضا على تخفيف عسر الهضم، و انتفاخ البطن.