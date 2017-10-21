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أجهزة السلطة تواصل الاعتقالات على خلفية سياسية

السبت 21 أكتوبر 2017 09:59 م بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة تواصل الاعتقالات على خلفية سياسية

تواصل السلطة الأمنية في الضفة الغربية انتهاكاتها بحق المواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية، حيث تواصل اعتقال واستدعاء العشرات دون أي سند قانوني.

ففي طولكرم يواصل الوقائي اعتقال الطالب في كلية الإعلام بجامعة القدس محمد مجادبة لليوم 62 على التوالي.

وفي جنين، يواصل الأمن الوقائي حرمان الطالب في الثانوية العامة حسن شيباني من إتمام دراسته منذ شهر، حيث يواصل اعتقاله في مقراته دون إبداء أسباب لذلك، إلى ذلك تواصل مخابرات السلطة في أريحا اعتقال الأسير المحرر شادي النمورة لليوم 150 على التوالي رغم صدور أربعة قرارات بالإفراج عنه.

في الوقت ذاته وضمن سياسة التنسيق الأمني أعادت الشرطة الفلسطينية جندياً إسرائيلياً ادعى الدخول بالخطأ إلى منطقة بيت أمر بالخليل، وسلّمته للإدارة المدنية ومكتب التنسيق التابع لجيش الاحتلال.

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