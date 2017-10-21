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علماء الأمة: التطبيع مع الكيان حرام شرعا وجريمة نكراء

السبت 21 أكتوبر 2017 09:58 م بتوقيت القدس المحتلة

علماء الأمة: التطبيع مع الكيان حرام شرعا وجريمة نكراء

قناة الأقصى - غزة

أعلن مؤتمرون عن تشكيل لجنة للأخذ بمقترحات علماء الأمة الاسلامية في صياغة ميثاق لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني وترجمته إلى عدد من اللغات، وسيجري الإعلان عنه في مؤتمر صحفي الأيام المقبلة.

وذكر هؤلاء خلال مؤتمر "علماء الأمة لمقاومة التطبيع" المنعقد في إسطنبول أن الميثاق يهدف إلى "تجلية الحقيقة وإظهار الحق في هذه المسألة الخطيرة التي تستهدف القضية الفلسطينية في أصل وجودها".

وأكدوا أن التطبيع بأشكاله كافة مع الكيان محرم شرعا وجريمة نكراء سواء أكان تطبيعا اقتصاديا أم إعلاميا أم ثقافيا أم رياضيا أم اجتماعيا وأن ما يصبوا إليه دُعاة التطبيع مع العدو المحتل من مصالح مزعومة غير معتبرة شرعا.

وشددوا على أنها لا تعدو كونها مصالحة متوهمة غير حقيقة، ولها أضرارها على فلسطين والأمة، وتكذبها تجارب الأمس ووقائع اليوم.

كما أكدوا أن التطبيع مع الكيان بصوره وأشكاله كافة جريمة كبيّرة تعرّض مرتكبها والمسوِّغ لها والموافق عليها لسخط الله تعالى، لمناقضته لوازم الولاء للمؤمنين ووجوب نصرتهم والبراءة من المعتدين وعدم مبادلتهم المودة وقد أخرجوا المسلمين من ديارهم ومقدساتهم.

وضم المؤتمر علماء البلاد الإسلامية يمثلون العديد من المؤسسات العلمائية، منها: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورابطة علماء المسلمين، وهيئة علماء فلسطين في الخارج، وهيئة علماء السودان، ورابطة علماء أهل السنة، وهيئة علماء لبنان.

بالإضافة إلى رابطة أئمة وخطباء ودعاة العراق، ورابطة العلماء السوريين، ورابطة أهل السنة والجماعة في العراق، وهيئة علماء ليبيا، ورابطة علماء المغرب العربي، والحملة العالمية لمقاومة العدوان، ومنتدى العلماء والأئمة في موريتانيا.

وطالب العلماء برفع الغطاء الشرعي عن جميع الجهات السياسية من الحكام والشخصيات المُطبعة سياسيًا مع الكيان، وتعرية باطلها ودعوتها لجادة الصواب والحق، وإلا فإنّ طاعتها لا تجوز في معصية الله تعالى.

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