13 عاما على استشهاد كبير مهندسي كتائب القسام

قناة الأقصى - غزة

في مثل هذا اليوم (21/10) قبل 13 عاماً، اغتال الاحتلال الصهيوني، صاحب البصمة الأولى بوحدة التصنيع القسامية القائد عدنان الغول، بعد مشوار جهادي كبير.

مساء ذلك اليوم قصفت طائرة صهيونية السيارة التي كان يستقلها القائد عدنان مع القائد عماد عباس، في شارع يافا شرق مدينة غزة ليستشهدا معاً، حيث نال الغول ما تمنى بأن يكون شهيداً في شهر رمضان.

ونعت كتائب القسام، أحد قادتها الكبار المساعد الأول للقائد العام محمد ضيف وكبير مهندسي تصنيع المتفجرات فيها عدنان الغول، لتؤكد أنه صاحب البصمة الأولى في تطوير الصناعات العسكرية بالكتائب وكان آخرها قاذف الياسين قبل استشهاده.

عمله العسكري

بدأ القائد الغول نشاطه العسكري في وقت مبكر، وهو لم يتجاوز العشرين عاماً، قبيل اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987م، وشكل مجموعة عسكرية نفذت عمليات طعن جنود الاحتلال، لكن أمرها انكشف باعتقال أحد أفرادها، مما دفعه للسفر إلى الخارج وعاد إلى غزة في أوائل التسعينيات ليستكمل عمله.

تمكن الغول من صنع أول قنبلة يدوية محلية رغم شح الإمكانات، وعمل على إنتاج قذائف الهاون والمضادة للدروع؛ فصنع قاذف "الياسين" قبل استشهاده بفترة قصيرة.

وانتقل الغول إلى مرحلة أكثر تطوراً وأحدث نقلة نوعية في صناعات القسام؛ فصنع صاروخ "البنا" ثم صواريخ القسام بأجيالها الأولى، والعبوات الناسفة، التي كان لها دورا كبيرا في دحر الاحتلال عن قطاع غزة في انتفاضة الأقصى.

ملاحقة السلطة

وانتهزت أجهزة أمن السلطة كل فرصة لملاحقة الغول، فاختطفت مخابراتها ابنه بلال وكان عمره 12 عاماً، حيث عُذب ليبوح بمكان والده، وليشكل ذلك ضغطا عليه ليسلم نفسه.

وتمكنت السلطة من اعتقال الشهيد القائد مرتين وتمكن من الهرب من سجن السرايا عام 98، إلا أنها حاولت اغتياله حين دس أحد ضابطها المتخابرين مع الاحتلال السم له داخل فنجان قهوة في السجن مما أدى لدهور صحته.

استشهاد نجليه

جسّد القائد الغول أسطورةً في الصمود رغم محاولات كسر عزيمته وثنيه عن الطريق باستشهاد اثنين من أبنائه، حيث استشهد ابنه البكر بلال خلال محاولة اغتيال كانت تستهدفه ونجا منها في الثاني والعشرين من سبتمبر عام 2001م.

كما استشهد نجله الآخر محمد خلال اشتباك مع قوات صهيونية خاصة تسللت قرب منزل العائلة قتل خلاله جنديا وأصاب آخر، حتى ارتقى الغول شهيداً بعد أن دوّخ الاحتلال طيلة 18 عاماً من المطاردة.

وبعد الاغتيال ادعى رئيس أركان جيش الاحتلال السابق موشيه يعالون أنه تم القضاء على نصف المقاومة الفلسطينية باغتيال الغول، فيما حمله مسؤولية قتل العشرات من المستوطنين والجنود في العمليات الاستشهادية التي أعد المتفجرات لها والقذائف التي كانت له بصمة فيها.

كما اتهمه بقتل "فيكتور ارجوان" أحد قادة جهاز الشاباك، وقائد الشرطة العسكرية الصهيونية في قطاع غزة "رون طال" في عام 1987، إضافة إلى قتل عدد كبير من العملاء الذين يقدمون المعلومات.

المسيرة مستمرة

ومع استشهاد الغول، واصل مجاهدو القسام السير على درب قائدهم، حتى شهدت الصناعات العسكرية تطوراً منقطع النظير، فلم يهنأ الاحتلال باغتيال الغول، إذ إن آلاف قذائف الهاون وصواريخ القسام المتطورة وبعيدة المدى أصابت كيانه في مقتل.

وخلال 15 عاماً من بدء صناعة منظومة الصواريخ التي أرسى قواعدها الغول وإخوانه، تمكن مهندسو القسام من إنتاج أجيال من الصواريخ المتطورة، أبرزها (صاروخ سجيل-55 ومداه 55كم، وصاروخM 75 ومداه 75كم، وصاروخ J80 ومداه 80كم، وصاروخ R160 ومداه 160كم).

وفي لمسة وفاء من القسام، كشفت الكتائب خلال معركة العصف المأكول عن تمكن مجاهديها من صناعة بندقية قنص من عيار 14.5 ملم وذات مدى قاتل يصل 2 كلم.

وأطلقت الكتائب على البندقية اسم "غول"؛ تيمنا بالشهيد القائد عدنان الغول ونشرت مقطعاً يظهر عمليات قنص مجموعة من جنود الاحتلال بها إبان العدوان على قطاع غزة.