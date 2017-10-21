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ألمانيا توافق على بيع ثلاث غواصات للكيان

السبت 21 أكتوبر 2017 07:00 ص بتوقيت القدس المحتلة

ألمانيا توافق على بيع ثلاث غواصات للكيان

قناة الأقصى

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت " العبرية الصادرة، الجمعة، النقاب عن أن الحكومة الألمانية وقعت مذكرة تفاهم لبيع ثلاث غواصات من نوع "دولفين" إلى الكيان ووضعت بندا يسمح لها بإلغاء الصفقة في حال ظهور تطورات جديدة في قضية الفساد المتعلقة بصفقة شراء الغواصات من ألمانيا والمعروف بالملف ( 3000).

وحسب الصحيفة تبلغ كلفة الغواصات حوالي 2 مليار يورو.

وكانت "تل أبيب" تسلمت في وقت سابق خمس غواصات من هذا النوع فيما لا زالت السادسة قيد التصنيع.

وقالت الصحيفة العبرية إن الحكومة الألمانية وافقت على تقديم نصف مليار يورو لتمويل الصفقة كجزء من المساعدات التي تقدمها للكيان.

ويشار إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت وحققت مع عدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الصهاينة للاشتباه بوقوع مخالفات فساد أثناء المفاوضات التي جرت بين ممثلين صهاينة والشركة المصنعة للغواصات "سنكروب"، إذ أنه على الرغم من معارضة عناصر مختلفة في المؤسسة الدفاعية بالكيان للاتفاق، أصرّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عقد الصفقة.

وطفت القضية على السطح أواخر العام الماضي، عقب تسريب طبيعة العلاقة بين دافيد شيمرون، محامي نتنياهو الخاص، وبين رجل المال والأعمال ميكي جانور، وكيل مجموعة “سنكروب” الألمانية داخل الكيان، وسادت شبهات بوجود تضارب في المصالح.

وبعد فتح التحقيق في القضية من جانب الشرطة الصهيونية، رفضت ألمانيا التوقيع على الصفقة، وطالبت بإضافة بنود تمكنها من الانسحاب من الاتفاق في حالة التأكد من حدوث فساد في الصفقة.

المصدر : قدس برس

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