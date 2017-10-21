بسبب الحشرات.. العالم في طريقه إلى حرب بيئية فانية!

قناة الأقصى

كشفت دراسة جديدة صادمة لعلماء البيئة أن ثلاثة أرباع الحشرات الطائرة في المحميات الطبيعية في أنحاء ألمانيا قد اختفت خلال 25 عاما، مما يهدد بآثار خطيرة على جميع الحياة على الأرض.

وأشار الباحثون إلى أن الحشرات جزء لا يتجزأ من الحياة على الأرض كالملقحات وفرائس الحياة البرية الأخرى، وأن بعض الأنواع المعروفة مثل الفراشات آخذة في الانخفاض.

لكن حجم الخسائر المكتشف حديثا الذي لحق بجميع الحشرات دفع إلى إصدار تحذيرات بأن العالم "في طريقه إلى حرب بيئية فانية" لها آثار جسيمة على المجتمع البشري.

وقال الباحثون إن البيانات الجديدة التي جمعت لها آثارها على كل البيئات الطبيعية التي تهيمن عليها الزراعة.

ولا يزال سبب هذا الانخفاض الهائل بأعداد الحشرات غير واضح حتى الآن، على الرغم من أن تدمير المناطق البرية والاستخدام الواسع لمبيدات الآفات هما العاملان الأكثر احتمالا، وقد يكون لتغير المناخ دور في ذلك.

يُذكر أن تقارير سابقة عن انخفاض أعداد الحشرات كانت قاصرة على أنواع معينة مثل الفراشات العشبية الأوروبية التي انخفضت بنسبة 50% بالعقود الأخيرة، ولكن الدراسة الجديدة شملت كل الحشرات الطائرة بما في ذلك الدبابير والذباب التي نادرا ما تُدرس.

ومما يجعل نتائج الدراسة أكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن العينات أخذت من مناطق محمية ومن محميات طبيعية تدار بشكل جيد. ومع ذلك حدث هذا الانخفاض الهائل.