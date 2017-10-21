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مستوطنون يعتدون بالضرب على مزارع جنوب بيت لحم

السبت 21 أكتوبر 2017 01:02 ص بتوقيت القدس المحتلة

مستوطنون يعتدون بالضرب على مزارع جنوب بيت لحم

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتدى مستوطنون من مستوطنة "سيدي بوعز" المقامة على أراضي المواطنين، بالضرب على المزارع إبراهيم محمد سليم صبيح (58 عاما)، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح إن مستوطنين اعتدوا على المزارع صبيح أثناء قطفه ثمار الزيتون في أرضه الواقعة في منطقة العمارة القريبة من عين القسيس، التي تجاورها مستوطنة "سيدي بوعز"، بعد أن تصدى لهم ومنعهم من الاستيلاء على أرضه، ومساحتها أربعة دونمات، حيث حاولوا نصب زوايا حديد في محيط أرضه المزروعة بأشجار العنب والزيتون، وعمرها أكثر من 25 سنة.

وبين أن المواطن صبيح أصيب بجروح في الرأس والصدر.

وأشار صلاح إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول، حيث تم الاعتداء سابقا على أشقائه ومنعهم من دخول أرضهم.

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