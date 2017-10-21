هيئة الأسرى: الجريح المصري بوضع صحي صعب

قناة الأقصى - فلسطين

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة إن الأسير المصاب أحمد نافز المصري، والقابع في مستشفى هداسا عين كارم، يعاني وضعا صحيا صعبا، حيث لا زال يرقد في قسم العناية المكثفة، تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير.

وبين عجوة، أنه تم إجراء عملية جراحية للمصاب المصري الخميس الماضي، وسيتم إجراء عملية أخرى له خلال الأيام المقبلة.

وكان المصري أصيب قبل يومين جنوب بيت لحم، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال، حيث أصيب برصاصة في الظهر وجرى نقله لمستشفى هداسا. ومن المقرر أن تعقد للمصاب المصري جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية في معسكر "عوفر" يوم الأحد المقبل، دون حضوره.