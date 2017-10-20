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هولندا تستنكر بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة

الجمعة 20 أكتوبر 2017 02:54 م بتوقيت القدس المحتلة

هولندا تستنكر بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

استنكرت هولندا، اليوم الجمعة، قرار "الاحتلال" بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

فقد أكد وزير الخارجية الهولندي "بيرت كوندرز" في تصريح له أن "الاحتلال من خلال قراره هذا، أثار علامات استفهام حول كيفية تفكيره بمفهوم السلام".

وقال إن "قرار الاحتلال لن يكون له أي إسهام في حل الدولتين"، مشددًا على "أن تل أبيب من خلال موقفها هذا، تضع المصالحة مع الفلسطينيين، في وضع حرج".

وكان  "الاحتلال " قد وافق الأربعاء الماضي على بناء 1323 وحدة استيطانية بالضفة المحتلة، ما يرفع عدد الوحدات السكنية التي تم المصادقة عليها خلال الأسبوع الأخير إلى 2646 وحدة، وفق حركة "السلام الآن" الصهيونية .

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