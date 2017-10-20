  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

يوسف: لا مبرر لاستمرار الإجراءات العقابية ضد غزة

الجمعة 20 أكتوبر 2017 02:52 م بتوقيت القدس المحتلة

يوسف: لا مبرر لاستمرار الإجراءات العقابية ضد غزة

قناة الأقصى - غزة

دعا رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة عصام يوسف إلى ضرورة الإسراع في رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة وتنفيذ حكومة التوافق كل ما اتفق عليه في ملف المصالحة برعاية مصرية.

وشدد يوسف في تصريح له الجمعة، على ضرورة التطبيق العملي والعاجل لكافة بنود الاتفاق، خاصة التي من شأنها التخفيف عن أكثر من مليوني مواطن في غزة يعانون أشد المعاناة بسبب الحصار الصهيوني وآثار الانقسام.

وقال: "حل اللجنة الإدارية وزيارة الحكومة بكافة أركانها لغزة، ثم توقيع اتفاق المصالحة برعاية مصرية في القاهرة، والزيارات المتواصلة للوزراء لممارسة مهامهم في غزة لا تدع مجالاً للشك بأن المصالحة خيار لا يمكن الرجوع عنه، وأن تأخير رفع الإجراءات غير مبرر".

وأضاف يوسف: "غزة بكافة قطاعاتها وسكانها وجميعهم متضررون من الحصار والإغلاق، تريد أن تلمس نتائج إيجابية من المصالحة على الأرض، لأن بقاء الوضع الحالي يزيد من مخاوفهم من فشل المصالحة، وهو ما لا يريده أي فلسطيني خاصة بعد توقيع الاتفاق الذي ينهي مأساة كبيرة عاشها الشعب الفلسطيني وتضرر منها كثيراً".

وقال: "الوضع العام مطمئن، لكن بعض التصريحات وتأخر بعض الإجراءات والخطوات تثير الريبة والشك من وجود جهات بعينها لا تريد لهذه المصالحة أن تمضي".

وأشار يوسف إلى أن الوضع الإنساني غاية في الصعوبة والكارثية، مضيفًا: "ماذا ينتظر من يريد رفع العقوبات عن غزة أكثر من أن 80% من السكان تحت خط الفقر، و50% نسبة البطالة، ومليون ونصف مواطن يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإغاثية، إلى جانب الأزمات في المجالات كافة.

وأضاف "كل المبررات للعقوبات على غزة والتي ما كان لها مسوغ أن تكون ضد أبناء الشعب الواحد قد زالت، وإذا لم تمارس السلطة سلطاتها وتستلم الوزارات والدوائر الحكومية فهذا تأخير منها".

وقال يوسف "الوضع الإنساني لا يحتمل مزيد من المناكفات وعلى أقلها عودة الكهرباء والوقود بشكل طبيعي حالها حال الضفة الغربية، وكذلك توفير الأدوية المفقودة والمستلزمات الطبية ما سيعطي المصداقية أمام الشعب للسلطة كونها حكومة الشعب الفلسطيني بكلياته".

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الشعبية والجهاد تدعوان لوقف الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة
thumb

مواجهات خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بنابلس
thumb

يوسف للأقصى: مطلوب من السلطة وفتح خطوات عملية للمصالحة
sdtgdf

مطالبات بوقف الاجراءات العقابية ضد القطاع الصحي بغزة
22050278_1475699722466098_4795216804497893396_n

مواجهات خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بنابلس

الأخبار الرئيسية

منذ 4 ساعات

اعتقال فلسطيني بـ"تل أبيب" بدعوى التخطيط لعملية دهس
منذ 7 ساعات

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين ويسلّم بلاغات بالضفة المحتلة
منذ 18 ساعة

السنوار: قرار حماس بالمصالحة لا رجعة عنه مطلقاً
منذ الأمس

#مرزوق_الغانم .. 45 ثانية فضحت الكيان وأحرجت المطبعين
منذ 23 ساعة

حماس ترفض تصريحات مبعوث ترمب ضد المصالحة
منذ 23 ساعة

هنية يهاتف الغانم مثمنا موقفه ضد الوفد الصهيوني

مقالات

في موسم الزيتون الفلسطيني

في موسم الزيتون الفلسطيني

لمى خاطر
هل انتهى الانقسام ؟!

هل انتهى الانقسام ؟!
عرس المصالحة

عرس المصالحة

وسام عفيفة
المقاومة ثروة وطنية الحفاظ عليها واجب وطني

المقاومة ثروة وطنية الحفاظ عليها واجب وطني

مصطفى الصواف